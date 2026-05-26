Alergici jsou nyní mimořádně ohrožení pylem v ovzduší, ukazují data meteorologů
Takzvaný pylový semafor dostupný na webu ČHMÚ předpovídá míru ohrožení výskytem pylu v ovzduší. Má pět stupňů, nejnižší míra ohrožení je nepatrná, další jsou mírná, střední, vysoká a právě mimořádná.
Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab už dříve ČTK sdělila, že alergiky v květnu trápí zároveň pyly stromů, bylin i trav. Doporučila, aby ve větrných dnech, kdy se pylová zrna nezadržitelně šíří vzduchem, alergici trávili venku jen nezbytně nutnou dobu. Vycházet by měli nejlépe brzy ráno nebo později večer, kdy je vzduch vlhčí a pyly nejsou tak rozptýlené.
Počty alergiků v Česku podle lékařů rostou, nějakou formou alergie trpí až třetina populace a léčí se asi 2,5 milionu lidí. Výdaje veřejného zdravotního pojištění na léčbu astmatu a různých druhů alergií se podle pojišťoven v ČR dlouhodobě pohybují kolem čtyř miliard korun za rok.
reklama