Alergici jsou nyní mimořádně ohrožení pylem v ovzduší, ukazují data meteorologů

26.5.2026 16:40 (ČTK)
Alergici jsou dnes mimořádně ohrožení pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka, platí to i v následujících dvou dnech, kdy se má situace jen mírně zlepšit na severu nebo východě země. Vyplývá to z pylového semaforu na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V ovzduší jsou nyní hlavně pyly trav a obilovin, napsal dnes ČHMÚ na sociální síti X. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi třetina populace, alergie na pyly patří mezi nejčastější.
 
"Pylový semafor nyní ukazuje mimořádnou zátěž," napsali meteorologové. "Z pylových alergenů dokvétají smrk a borovice, hlavním alergenem je aktuálně pyl trav a obilovin," uvedli. V nížinách nyní podle ČHMÚ naplno rozkvetly akáty, bez černý a šípkové růže. "Šeříky dokvétají, zejména ve středních a vyšších polohách. Nadále kvetou jírovce," dodal.

Takzvaný pylový semafor dostupný na webu ČHMÚ předpovídá míru ohrožení výskytem pylu v ovzduší. Má pět stupňů, nejnižší míra ohrožení je nepatrná, další jsou mírná, střední, vysoká a právě mimořádná.

Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab už dříve ČTK sdělila, že alergiky v květnu trápí zároveň pyly stromů, bylin i trav. Doporučila, aby ve větrných dnech, kdy se pylová zrna nezadržitelně šíří vzduchem, alergici trávili venku jen nezbytně nutnou dobu. Vycházet by měli nejlépe brzy ráno nebo později večer, kdy je vzduch vlhčí a pyly nejsou tak rozptýlené.

Počty alergiků v Česku podle lékařů rostou, nějakou formou alergie trpí až třetina populace a léčí se asi 2,5 milionu lidí. Výdaje veřejného zdravotního pojištění na léčbu astmatu a různých druhů alergií se podle pojišťoven v ČR dlouhodobě pohybují kolem čtyř miliard korun za rok.

