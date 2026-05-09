Každé páté klíště na Moravě přenáší patogeny, ukázala studie vědců z Olomouce
Vedle boreliózy vědci u klíšťat prokázali přítomnost i dalších patogenů. Například bakterie Anaplasma phagocytophilum napadá bílé krvinky a oslabuje imunitní systém, zatímco bakterie rodu Rickettsia způsobují horečnatá onemocnění, často doprovázená vyrážkou nebo tmavým strupem v místě přisátí klíštěte.
Výzkum podle odborníků prokázal také výrazné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. I na první pohled podobná místa mohou podle nich představovat odlišné riziko nákazy. "Riziko infekce nelze zobecnit jen podle typu prostředí. Klíčovou roli hraje konkrétní lokalita," uvedl Adamík.
Vědci zkoumali také souvislost mezi výskytem patogenů a množstvím či druhovou pestrostí ptáků, kteří patří mezi časté hostitele klíšťat. "Nepotvrdilo se, že by vyšší počet nebo rozmanitost ptáků vedly k většímu podílu nakažených klíšťat. Ukazuje se, že vztah mezi hostiteli a šířením patogenů je složitější, než se dosud předpokládalo," doplnila spoluautorka studie Karolína Šimurdová.
Výsledky studie upozorňují na potřebu širšího povědomí o chorobách přenášených klíšťaty. Zatímco lymská borelióza je veřejnosti dobře známá, další infekce mohou zůstávat nerozpoznané, a přitom způsobovat zdravotní komplikace.
