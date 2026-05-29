UV ochrana triček pro děti je výrazně menší než se uvádí. Navíc mohou obsahovat nebezpečné chemikálie

29.5.2026 08:32 | PRAHA (Ekolist.cz) | Luboš Pavlovič
Mezinárodní test dvaceti dětských UV triček odhalil závažné nedostatky v ochraně před ultrafialovým zářením i v chemickém složení. Řada výrobků chrání výrazně méně, než uvádějí výrobci, a některá obsahují látky narušující hormonální systém.
 
Rodiče sahají po UV tričkách s důvěrou, že svým dětem zajistí spolehlivou ochranu před sluncem. Nový test realizovaný v rámci mezinárodního projektu ToxFree Life for All, na němž se Arnika podílí společně se spotřebitelskou organizací dTest a dalšími partnery z pěti evropských zemí, však tuto důvěru zpochybňuje.

Laboratoře prověřily dvacet triček z umělých vláken, převážně z polyesteru a elastanu. Osmnáct z nich bylo dostupných na českém trhu. Výsledky ukázaly, že deklarovaný ochranný faktor UPF – tedy schopnost textilu blokovat UV záření – u mnoha výrobků neodpovídal skutečnosti. Podle odborníků by dětské ochranné oděvy měly dosahovat minimálně UPF 40, ideálně však UPF 50+, které blokuje nejméně 98 procent UV paprsků. Řada testovaných triček však nedosáhla ani základní úrovně UPF 30.

Nejhůře dopadlo tričko značky Quicksilver: navzdory deklarovanému faktoru UPF 50+ poskytlo ochranu pouze na úrovni UPF 15. Nedostatečnou ochranu vykázaly rovněž výrobky značek Primark, Reserved, Takko, Wouki či produkty z online platforem Temu a Shein. Právě u výrobků z těchto platforem navíc chybělo označení CE nebo jasná informace o úrovni poskytované UV ochrany.

U dětského oblečení, které má chránit zdraví, je každý zavádějící informace na etiketě obzvlášť nebezpečná. Rodiče se spoléhají na údaj na visačce a nemají žádnou možnost si ochranu ověřit. Pokud tričko ve skutečnosti propouští třikrát více UV záření, než slibuje, rodiče vystavují nevědomky děti vysokému riziku spálení na slunci.

Součástí testu bylo i prověření přítomnosti bisfenolů, tedy endokrinních disruptorů, které mohou z textilu přecházet do potu a vstřebávat se pokožkou. Výsledky potvrdily trend z předchozích analýz projektu ToxFree: vysoké koncentrace bisfenolů laboratoř nalezla u triček značek Nordblanc, Takko a Tchibo. U značky Nordblanc dosáhla naměřená hodnota 159 mg/kg – téměř dvěstěkrát více, než je hranice 0,8 mg/kg, kterou Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele považuje za maximum bezpečného množství bisfenolu A v textiliích. Závazné evropské limity pro obsah bisfenolů v oděvech přitom stále neexistují.

„Bisfenoly jsou spojovány s poruchami hormonálního systému, reprodukčními problémy a narušením vývoje dětí. Přesto je evropská legislativa v textilu dosud nereguluje. Arnika spolu s partnerskými organizacemi proto požaduje plošný zákaz celé skupiny bisfenolů ve spotřebních výrobcích do roku 2029," říká Karolína Brabcová, vedoucí kampaně Česko bez jedů v organizaci Arnika.

Test se zaměřil také na uvolňování syntetických mikrovláken při praní. Všechna testovaná trička byla ze syntetických materiálů, které při praní uvolňují mikrovlákna spadající do kategorie mikroplastů. Nejvíce mikrovláken uvolňovaly výrobky z Decathlonu a Tchiba – u obou přesáhlo množství 200 mg na kilogram textilu. Mikrovlákna z textilu patří mezi hlavní zdroje kontaminace životního prostředí mikroplasty a byla prokázána i v lidské krvi, plicích či placentě.

Projekt ToxFree Life for All, spolufinancovaný z programu EU LIFE, systematicky testuje spotřební výrobky a informuje veřejnost o skrytých rizicích běžných chemikálií. Dosavadní analýzy v jeho rámci odhalily bisfenoly mimo jiné ve spodním prádle, dětských bundách či sluchátkách. Kompletní výsledky testu UV triček jsou k dispozici na webu dTestu a v červnovém vydání časopisu.

foto - Pavlovič Luboš
Luboš Pavlovič
Autor je tiskový mluvčí spolku Arnika.
