Novelu chemického zákona o kontrole zubního amalgámu projedná vláda
Cílem úpravy je podle ministerstva zlepšit kontrolu nad používáním rtuti, která představuje riziko pro životní prostředí i lidské zdraví. Data o množství amalgámu mají úřadům pomoci při naplňování evropských závazků a postupném omezování jeho využívání.
Součástí novely je také zavedení sankčního mechanismu. Má zajistit, aby byla oznamovací povinnost nejen formální, ale také vymahatelná. Sankce mají dopadat na subjekty, které množství amalgámu neoznámí, ale i na ty, které nedoloží, že je používán výhradně pro specifické zdravotní účely, jak stanoví chemický zákon. Bez sankcí by podle ministerstva bylo dodržování povinností obtížně kontrolovatelné.
Evropská unie se postupnému snižování využití rtuti věnuje dlouhodobě a regulace zubního amalgámu je jedním z kroků v tomto procesu.
Zubní amalgám se používá jako materiál pro zubní výplně. V posledních letech se jeho využívání postupně omezuje a nahrazuje jinými materiály. Nová pravidla na úrovni EU tento trend dále posilují.
Plošný zákaz používání amalgámových plomb začne v České republice platit od 1. července. Podle ministerstva zdravotnictví ale už od července 2018 platí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie zákaz používat zubní amalgám při stomatologickém ošetření mléčných zubů, u dětí mladších 15 let a u těhotných či kojících žen.
Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením loni na podzim. Po projednání vládou jej dostane k posouzení Parlament.
