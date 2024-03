Aligátorovi z americké zoo našli v žaludku 70 mincí, musel na operaci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pracovníci zoologické zahrady v americkém státě Nebraska vybrali v únoru ze žaludku jednoho z tamních aligátorů 70 mincí. Do výběhu je naházeli návštěvníci a personál je pak objevil v těle plaza při rutinní kontrole. Na případ upozornila BBC

Zoo ve městě Omaha oznámila, že mince našla v těle svého "ikonického obyvatele". Takto nazvala 36letého aligátora jménem Thibodeaux, který má v důsledku vzácné poruchy bílou kůži a modré oči. Drobné zahozené návštěvníky zřejmě spořádal mezi jednotlivými úklidy výběhu.

Pracovníci zoo je pak našli, když všech deset místních aligátorů absolvovalo pravidelnou prohlídku, která v případě Thibodeauxe odhalila "cizí kovové předměty v žaludku". Veterináři zvíře uspali a zavedli mu do těla plastovou trubici, kterou dopravili do žaludku kameru a další nástroje. Mince odstranili a aligátor už se od té doby vrátil do svého příbytku.

Veterinářka Christina Ploogová, která operaci vedla, veřejnosti vzkázala, že mince jsou pro zvířata nebezpečné, neboť mohou obsahovat škodlivé chemikálie. Zoo návštěvníky vyzvala, aby je do vodních nádrží neházeli.

reklama