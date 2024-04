Alijev: Hostitelský Ázerbájdžán bude na COP 29 hájit investice do ropy a plynu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ázerbájdžán, který letos hostí klimatickou konferenci OSN, bude hájit právo zemí produkujících ropu a plyn dále investovat do těchto odvětví. Řekl to dnes podle agentury Reuters ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Podle něj svět fosilní paliva potřebuje. Na loňské klimatické konferenci státy schválily usnesení, v němž se zavázaly přispívat k postupnému odklonu od fosilních paliv s cílem dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality.

"Jako hlava státu bohatého na fosilní paliva budu samozřejmě hájit právo těchto zemí na další investice (do fosilních paliv) a na jejich další produkci, protože to svět potřebuje," uvedl Alijev na dnešním shromáždění v Berlíně k letošní klimatické konferenci COP29. Podle něj však státy bohaté na ropu a plyn musí ukázat solidaritu ohledně problémů spojených se změnami klimatu.

Samotný Ázerbájdžán pak počítá s tím, že bude v příštích letech navyšovat vývoz plynu do Evropy. Ten by měl v roce 2027 dosáhnout objemu 20 miliard metrů kubických. "Ze strany Ázerbájdžánu jde o signál odpovědnosti, protože rozsáhle investujeme do naší produkce plynu a Evropa potřebuje více plynu z nových zdrojů," řekl Alijev.

Na loňské klimatické konferenci COP28 státy schválily po náročných jednáních usnesení, ve kterém se zavázaly přispívat k "přechodu od fosilních paliv v energetických systémech" s cílem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.

Klimatická konference COP29 se uskuteční od 11. do 22. listopadu v Baku. Hostitelská země také obvykle moderuje zásadní debaty na klimatické konferenci, jíž se obvykle účastní téměř 200 států. Loni konferenci hostily Spojené arabské emiráty, což je stát, v jehož ekonomice hraje těžba fosilních paliv také významnou roli.

reklama