Amatérští mykologové společně s vědci vytvořili seznam lošákovitých hub
"Jsou takzvanými 'deštníkovými druhy', což znamená, že ukazují přírodně cenná stanoviště a jejich výskyt je důležitým signálem pro ochranu přírody. Některé jsou sbírány jako jedlé, ale mnohé druhy jsou zařazeny na červený seznam ohrožených druhů," uvedl mykolog z Geologického ústavu AV ČR Jan Borovička.
Vědecký článek vznikl díky programu Strategie AV21 Mycolife – svět hub, který umožňuje amatérským mykologům i vědcům bez přístupu k molekulárním laboratořím studovat houby pomocí analýz DNA. Publikoval ho časopis Czech Mycology.
Výsledkem spolupráce vědců a nadšenců je aktualizovaný seznam druhů rodů hrbolatka lošákovec, bělozub a lošáček a lošák, které se vyskytují na území České republiky. Studie zároveň zveřejňuje nové poznatky o ekologii těchto druhů, jejich rozšíření a ohrožení.
Na seznamu lošákovitých hub z Česka spolupracoval tým, jehož součástí byl i středoškolský student Pavel Forman. Ten na projektu pracoval ve své Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. S prací s názvem Rozšíření a příbuznost českých lošákovitých hub vyhrál v roce 2024 zlatou medaili na mezinárodní soutěži projektů středoškolských studentů International Conference of Young Scientists v Turecku.
"Studium lošáků propojuje občanskou vědu a školství s profesionálním výzkumem s konečným cílem zvýšit kvalitu a mezinárodní dopad české mykologie," řekl Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu AV ČR.
