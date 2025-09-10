https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/amatersti-mykologove-spolecne-s-vedci-vytvorili-seznam-losakovitych-hub
Amatérští mykologové společně s vědci vytvořili seznam lošákovitých hub

10.9.2025 01:25 (ČTK)
Foto | J. Borovička / AV ČR
Odborní i amatérští mykologové společně vytvořili seznam takzvaných lošákovitých hub, které mnohdy patří mezi ohrožené druhy. Podařilo se jim potvrdit 39 druhů v Česku, včetně několika nově popsaných nebo vědě dosud neznámých. Podle Akademie věd ČR (AV ČR) je podobný seznam unikátní a dosud chyběl.
 
Lošákovité houby jsou typicky rozpoznatelné na první pohled díky svým velkým plodnicím. Zespodu mají ostny namísto lupenů či rourek. Na místě vydrží týdny a jsou citlivé na znečištění prostředí.

"Jsou takzvanými 'deštníkovými druhy', což znamená, že ukazují přírodně cenná stanoviště a jejich výskyt je důležitým signálem pro ochranu přírody. Některé jsou sbírány jako jedlé, ale mnohé druhy jsou zařazeny na červený seznam ohrožených druhů," uvedl mykolog z Geologického ústavu AV ČR Jan Borovička.

Vědecký článek vznikl díky programu Strategie AV21 Mycolife – svět hub, který umožňuje amatérským mykologům i vědcům bez přístupu k molekulárním laboratořím studovat houby pomocí analýz DNA. Publikoval ho časopis Czech Mycology.

Foto | J. Borovička / AV ČR

Výsledkem spolupráce vědců a nadšenců je aktualizovaný seznam druhů rodů hrbolatka lošákovec, bělozub a lošáček a lošák, které se vyskytují na území České republiky. Studie zároveň zveřejňuje nové poznatky o ekologii těchto druhů, jejich rozšíření a ohrožení.

Na seznamu lošákovitých hub z Česka spolupracoval tým, jehož součástí byl i středoškolský student Pavel Forman. Ten na projektu pracoval ve své Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. S prací s názvem Rozšíření a příbuznost českých lošákovitých hub vyhrál v roce 2024 zlatou medaili na mezinárodní soutěži projektů středoškolských studentů International Conference of Young Scientists v Turecku.

"Studium lošáků propojuje občanskou vědu a školství s profesionálním výzkumem s konečným cílem zvýšit kvalitu a mezinárodní dopad české mykologie," řekl Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Online diskuse

