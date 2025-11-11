https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/britanie-planuje-omezit-testy-na-zviratech-pomoct-ma-i-umela-inteligence
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Británie plánuje omezit testy na zvířatech, pomoct má i umělá inteligence

11.11.2025 17:34 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Tatiana Bulyonkova / Flickr
Britský ministr pro vědu a výzkum Patrick Vallance odhalil nový plán, který má za cíl omezit laboratorní testování na zvířatech. Strategie ministerstva počítá s větším využitím umělé inteligence a 3D biotisku lidských tkání, píše deník The Guardian. Testování na zvířatech je dnes používáno jen v nezbytných případech, například při zjišťování bezpečnosti produktu pro člověka nebo dopadu výrobku na životní prostředí. Mezi takové kontroly bezpečnosti patří testování nových vakcín nebo pesticidů.
 
Nově představená strategie ministerstva však zdůrazňuje, že ukončení testování na zvířatech je možné jen tehdy, pokud budou k dispozici spolehlivé alternativní metody zajišťující stejnou úroveň bezpečnosti. Ministerstvo pro vědu uvedlo, že nový systém financování vědců a výzkumníků spolu se zjednodušením regulací napomůže k vyvinutí nových metod výzkumu.

Mezi takové metody patří například takzvané organ-on-a-chip systems, tedy drobná zařízení napodobující fungování lidských orgánů s využitím skutečných lidských buněk. Dále se bude více používat umělá inteligence k analýze obrovského množství dat k predikci bezpečnosti nových léků. Díky 3D biotisku bude možné vytvořit realistické vzorky lidských tkání, potřebných pro testování nových produktů.

Další kroky nové strategie počítají s ukončením testů na zvířatech, které slouží k posuzování dráždivosti léků a látek na kůži či oči. Tyto testy by měly být zcela zrušeny do konce roku 2026. Strategie dále počítá s tím, že výzkumníci ukončí testování botoxu na myších do roku 2027. Do roku 2030 se pak omezí počet farmakokinetických studií na psech a primátech, které sledují, jak se daný lék šíří tělem a jaký má na organismus vliv.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

