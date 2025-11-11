Británie plánuje omezit testy na zvířatech, pomoct má i umělá inteligence
Mezi takové metody patří například takzvané organ-on-a-chip systems, tedy drobná zařízení napodobující fungování lidských orgánů s využitím skutečných lidských buněk. Dále se bude více používat umělá inteligence k analýze obrovského množství dat k predikci bezpečnosti nových léků. Díky 3D biotisku bude možné vytvořit realistické vzorky lidských tkání, potřebných pro testování nových produktů.
Další kroky nové strategie počítají s ukončením testů na zvířatech, které slouží k posuzování dráždivosti léků a látek na kůži či oči. Tyto testy by měly být zcela zrušeny do konce roku 2026. Strategie dále počítá s tím, že výzkumníci ukončí testování botoxu na myších do roku 2027. Do roku 2030 se pak omezí počet farmakokinetických studií na psech a primátech, které sledují, jak se daný lék šíří tělem a jaký má na organismus vliv.
