Americká automobilka Tesla otevřela u Berlína svou první továrnu v Evropě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Továrna, která nabídne práci 12 000 lidí, chce vyrábět až 500 000 vozů Model Y ročně.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americká společnost Tesla dnes oficiálně otevřela svůj nový závod na elektromobily v braniborské obci Grünheide nedaleko Berlína, je to zároveň její první továrna v Evropě. Tesla ji vybudovala na domácí půdě konkurenčního automobilového koncernu Volkswagen, s kterým soupeří v elektromobilitě. Při ceremonii, které se zúčastnili mimo jiné německý kancléř Olaf Scholz, ministr hospodářství Robert Habeck a braniborský premiér Dietmar Woidke, předal šéf Tesly Elon Musk první auta novým majitelům. Továrna, která nabídne práci 12 000 lidí, chce vyrábět až 500 000 vozů Model Y ročně.

Továrna začala fungovat necelé dva roky po zahájení výstavby. Musk, jenž v minulosti opakovaně zmiňoval problematickou byrokracii v Německu, původně zamýšlel výrobu zahájit už loni v červnu. Průtahy v získání konečného povolení ale jeho plány zkomplikovaly. Konečný souhlas obdržela Tesla na začátku tohoto měsíce, doposud stavěla na základě předběžných povolení. Na to dnes upozornil i německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck, podle kterého to svědčí o odvážné vnitropodnikové kultuře Tesly. "Pokud by povolení nezískali, museli by to rozebrat," řekl.

Habeck dnes novinářům v areálu továrny řekl, že Tesla si Německo vybrala jako klíčový trh pro elektromobilitu. Hovořil také o tom, že elektromobily jsou důležité pro postupný odklon Německa od fosilních paliv a také od rychlého plánu zbavit se závislosti na ruské ropě. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, kvůli které se Německo stejně jako Evropa rozhodlo omezit závislost na ruských energetických surovinách, označil Habeck otevření továrny na elektromobily za krásný symbol.

Braniborský premiér Woidke v dnešním rozhovoru s rozhlasovou stanicí Deutschlandfunk řekl, že továrna Tesly v Grünheide bude přínosná pro rozvoj celého východního Německa. "Po více než 30 letech, pokud to mohu říct, bylo také na čase," řekl. Podobně se během ceremonie v továrně vyjádřil i kancléř Scholz, podle kterého bude mít Tesla užitek pro celý východ země.

Braniborsko náleželo k někdejší Německé demokratické republice (NDR), která před znovusjednocení Německa v říjnu 1990 hospodářsky výrazně zaostávala za tehdejší spolkovou republikou. Znovusjednocení byl náročný proces, který dosud neskončil. Podle aktuální zprávy úřadu zmocněnce pro nové spolkové země, jak se někdejším regionům NDR říká, východ země i se započítáním kdysi rozděleného Berlína nyní dosahuje 79,1 procenta spolkového průměru.

Na začátku března, kdy Tesla získala konečné povolení, Woidke prohlásil, že továrna je vykročením Braniborska k ekonomické budoucnosti a ke klimaticky neutrální dopravě. "Začala se psát nová kapitola našeho průmyslového a hospodářského rozvoje," řekl tehdy.

Ne všichni ale mají z příchodu Tesly radost. Obavy vyjadřují místní obyvatelé a ekologické spolky, podle kterých americký výrobce aut rozhodně není ekologickým podnikem. Aktivisté poukazují nejenom na rozsáhlé vykácení borového lesa kvůli výstavbě, ale také na možné ohrožení vodních zdrojů. Závod totiž stojí v idylickém a chráněném prostředí nedaleko turisticky atraktivního starého toku Sprévy.

Tesla podle Woidkeho splnila všechny podmínky, aby mohla na území s ochranou vod fungovat. Na stanici Deutschlandfunk dnes také Woidke řekl, že problém nebude ani ve spotřebě vody, ačkoli oblast patří k nejsušším v Německu. V podkladech pro povolení se uvádí roční spotřeba až 1,4 milionu kubických metrů vody, což odpovídá roční spotřebě města s 40.000 obyvateli.

Tesla zprovozněním továrny získala výrobní základnu na jednom z nejkonkurenčnějších automobilových trhů světa - přímo na domácí půdě konkurenčních automobilek Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz.

reklama