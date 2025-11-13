Prodej hybridů do října vzrostl téměř o třetinu na 55 116 aut
13.11.2025 10:51 (ČTK)
V prodejích elektromobilů vede s náskokem Škoda se 4291 registracemi, druhá je Tesla se 1663 prodanými vozy a třetí Volkswagen prodal 692 elektromobilů. Následuje značka Hyundai a Mercedes-Benz.
"Prodej hybridů v meziročním srovnání stále zrychluje. Tempo růstu je proti celému trhu více než čtyřnásobné a dá se říci, že celkové prodeje v tuzemsku táhnou právě vozy s hybridním pohonem. Stejně tak roste také prodej plug-in hybridů, které získávají podobnou prodejní dynamiku jako hybridy před pár lety," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
Celkový prodej nových osobních vozů vzrostl od ledna do konce října meziročně o 6,6 procenta na 205.735 aut.
