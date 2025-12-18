https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/trh-s-elektromobily-v-cesku-letos-rostl-za-11-mesicu-o-26-procent
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Trh s elektromobily v Česku letos rostl za 11 měsíců o 26 procent

18.12.2025 10:28 (ČTK)
Foto | kittyfly / Depositphotos
Trh s novými elektromobily v Česku za 11 měsíců letošního roku rostl o 26 procent, zásluhu na tom mají zejména silné jarní měsíce. Lidé a firmy letos registrovali 12 587 osobních bateriových elektromobilů, loni to za stejné období bylo 9955 aut. Výrazně přibývá i lehkých užitkových elektromobilů, jejich podíl na všech nově registrovaných autech byl 6,4 procenta, což je více než u osobních bateriových elektromobilů. Analýzu zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu (CDV), které vývoj trhu s elektromobily sleduje.
 
Meziročně se téměř o polovinu snížil tržní podíl značky Tesla, která měla loni na prodaných elektromobilech v Česku za 11 měsíců podíl 34,1 procenta, letos to bylo 13,7 procenta. Na dvojnásobek naopak vzrostl podíl značky Škoda.

Přibývá nejen nově registrovaných elektromobilů, ale i ojetých bateriových vozů. "Letos sledujeme nejen růst počtu nových elektromobilů, ale i mimořádnou dynamiku sekundárního trhu, který překonal podíl nových vozidel. Stojí za tím rozšiřující se nabídka i dostupnější ceny ojetin. Zákazníci navíc více důvěřují veřejné infrastruktuře, která se postupně zhušťuje a zrychluje,“ uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Z celkového počtu 227 052 nově registrovaných osobních automobilů za 11 měsíců, což představuje meziroční nárůst o 6,2 procenta, bylo 12.587 bateriových elektromobilů. Tržní podíl elektrických aut tak vzrostl na 5,5 procenta z loňských 4,7 procenta. Nárůst tržního podílu je ještě významnější u dovezených ojetých elektromobilů, který se zvýšil na 5,8 procenta z loňských 2,7 procenta.

Mezi značkami vede Škoda s podílem 38,6 procenta a 4857 prodanými automobily od ledna do listopadu, následuje Tesla s 1725 auty. Letošní novinka Škoda Elroq je momentálně nejprodávanějším elektromobilem v Česku, následuje Škoda Enyaq a Tesla Model Y.

Výrazněji než prodej osobních elektromobilů roste letos prodej lehkých užitkových vozů, kam spadají dodávky a nákladní auta do 3,5 tuny. Letos jich lidé i firmy koupily 1152, což je meziročně o 117 procent více, tržní podíl dosáhl 6,4 procenta a překonal tak tržní podíl osobních elektromobilů. "Růst v kategorii lehkých užitkových vozů je letos mimořádně výrazný – registrace překonaly souhrnné počty za předchozí tři roky," dodal Frič.

Pražská EVVOluce

