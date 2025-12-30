Prodej aut s hybridním pohonem stoupl za 11 měsíců o 30 procent na 61 227 vozů
30.12.2025 00:34 (ČTK)
Nejprodávanější značkou elektromobilů je po nástupu modelu Elroq domácí Škoda se 4857 vozy, druhá je Tesla s prodejem 1725 aut a třetí Volkswagen s odbytem 765 elektromobilů. Následují Hyundai a Ford.
"Přestože primární trh elektromobilů rostl o 26 procent, zaznamenala Tesla jako loňský lídr propad registrací o 49 procent. Vysvětlením je jednak loňská podpora formou dotačního titulu, ale také letos výrazně silnější konkurence tradičních výrobců, zejména domácí značky Škoda," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.
Prodej nových osobních aut za 11 měsíců v Česku vzrostl o 6,24 procenta na 227.052 vozů. V listopadu se zvýšil o 3,3 procenta na 21.317 prodaných aut.
