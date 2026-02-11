Škoda uvede v prvním pololetí svůj nejlevnější elektromobil Epiq
Nový elektrický SUV crossover podle předsedy představenstva Klause Zellmera představuje významné rozšíření portfolia o designově atraktivní, velkoryse prostorný a cenově dostupný vůz, který oslovuje zcela nové zákaznické skupiny. "V roce 2025 se větší model Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a Enyaq si zajistil sedmou příčku, čímž Škoda obsadila hned dvě pozice v žebříčku deseti nejžádanějších plně elektrických vozů a celkově se umístila na čtvrtém místě mezi výrobci elektromobilů," uvedl Zellmer.
Vůz vyniká kompaktními rozměry a velkým vnitřním prostorem, naplno tak využívá výhody nové platformy MEB+ s pohonem předních kol, která dále zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou provozní úspornost. Měří 4,2 metru a disponuje kufrem o objemu 475 litrů. Různé kapacity baterií a výkonové spektrum od 85 do 155 kilowattů dávají zákazníkům široké možnosti výběru. Při nabíjení stejnosměrným proudem vůz v nejvýkonnější variantě doplní energii z deseti na 80 procent za dobu lehce přes 20 minut.
"Poprvé je na sériovém voze Škoda použit nový světelný podpis ve tvaru písmene T, který se stane do budoucna charakteristickým prvkem i dalších modelů. Zcela nově je pojatý také ekologicky zaměřený interiér, jehož čisté linie vyvolávají důvěryhodný a útulný pocit," dodal šéfdesignér značky Oliver Stefani.
Škoda již vyrábí elektrické modely Enyaq a Elroq. Do budoucna kromě Epiqu a Peaqu automobilka hovoří i o elektrickém kombi, které by navazovalo na model Octavia.
