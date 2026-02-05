Elektromobily posílí vozový park Horské služby ČR, budou ve všech oblastech
Horská služba působí v Krkonoších, Jeseníkách, na Šumavě, v Krušných, Jizerských a Orlických horách a v Beskydech. Osmé elektroauto bude využívat centrála v Praze.
Půjde o vozidla Toyota bZ4X. Využití elektromobilů dává podle zástupců HS smysl, protože velká část práce se odehrává na území chráněných krajinných oblastí nebo národních parků. Nově vznikající stanice Horské služby jsou navíc vybavené fotovoltaickými systémy, které usnadní dobíjení.
"Všechny vozy budou vybaveny zdravotnickým batohem s automatizovaným defibrilátorem a kyslíkovou terapií i režimem jízdy čtyři krát čtyři pro dostatečnou prostupnost terénem. V případě potřeby se tak mohou podílet na první pomoci," uvedl Mašín.
Toyoty horští záchranáři v ČR využívají dlouhodobě v kategorii těžkých terénních zásahových vozidel. Využívají také automobily jiných značek.
HS ČR má celoročně okolo 120 profesionálních členů, na zimu se jejich počet navyšuje asi na 150. Doplňují je dobrovolní členové HS, kterých je okolo 380. Zřizovatelem služby je stát, ročně získává na provoz dotaci okolo 160 milionů korun, další peníze na investice. Ročně má okolo 10.000 zásahů, z toho asi 6000 připadá na zimní sezonu.
