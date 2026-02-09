Aures: Prodej ojetých elektromobilů v ČR loni stoupl o polovinu na 13 549 vozů
Rok 2025 podle generálního ředitele Auresu Petra Vaněčka potvrdil, že bateriové elektromobily přestávají být volbou pro úzkou skupinu nadšenců. "Stávají se alternativou pro běžné rodiny, které hledají pohodlný a úsporný vůz. Vidíme to především na dramatickém nárůstu prodejů praktických vozů SUV a rodinných sedanů. Větší ojeté elektromobily jsou dnes nejlevnější v historii a cenově se vyrovnaly vozům se spalovacími motory, které však mají výrazně vyšší provozní náklady," uvedl Vaněček.
V loňském roce tvořily ojeté elektromobily v cenovém rozpětí 400 000 až 600 000 korun téměř třetinu prodejů elektrických ojetin na českém trhu. Průměrné stáří prodávaných elektromobilů v ČR zůstává na stabilních čtyřech letech.
Praxe podle Vaněčka ukazuje, že baterie degradují mnohem pomaleji, než se lidé původně obávali. "Zákazníci tak získávají moderní vůz ve skvělé kondici, ale za zlomek původní ceny nového auta. U elektromobilů totiž největší pokles hodnoty proběhne v prvních zhruba dvou letech užívání, následně je ale vývoj ceny srovnatelný se spalovacími motory," sdělil. "Je tak možné, že kvůli vysoké poptávce začnou elektromobily na sekundárním trhu brzy chybět," dodal.
Jedničkou na trhu zůstává Tesla Model 3, jejíž prodeje se meziročně více než zdvojnásobily ze 702 na 1995 kusů. Výrazně vzrostly také prodeje domácí Škody Enyaq, která se hodně začala dostávat do bazarů. U ní se prodeje zvýšily téměř o 70 procent na 943 kusů a průměrná cena ojetého enyaqu klesla o 200.000 korun na 798.214 korun. Třetí je BMW i3.
