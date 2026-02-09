https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aures-prodej-ojetych-elektromobilu-v-cr-loni-stoupl-o-polovinu-na-13.549-vozu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Aures: Prodej ojetých elektromobilů v ČR loni stoupl o polovinu na 13 549 vozů

9.2.2026 19:25 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ivan Radic / Flickr
Prodej ojetých elektromobilů na českém trhu se loni zvýšil o 57 procent na 13 549 vozů. Průměrná prodejní cena se snížila z více než 800 000 na 681 311 Kč. Nejoblíbenějším typem karoserie se stalo SUV, které nahradilo hatchback. Vyplývá to z celorepublikové analýzy skupiny Aures Holdings, která je největším prodejcem ojetin v ČR.
 
Na českém trhu se loni prodalo celkem 847 677 ojetých aut, což je o 1,6 procenta méně než v roce 2024. Elektromobily tak loni tvořily zhruba 1,6 procenta sekundárního trhu. Nových elektromobilů v Česku se loni prodalo 13 806.

Rok 2025 podle generálního ředitele Auresu Petra Vaněčka potvrdil, že bateriové elektromobily přestávají být volbou pro úzkou skupinu nadšenců. "Stávají se alternativou pro běžné rodiny, které hledají pohodlný a úsporný vůz. Vidíme to především na dramatickém nárůstu prodejů praktických vozů SUV a rodinných sedanů. Větší ojeté elektromobily jsou dnes nejlevnější v historii a cenově se vyrovnaly vozům se spalovacími motory, které však mají výrazně vyšší provozní náklady," uvedl Vaněček.

V loňském roce tvořily ojeté elektromobily v cenovém rozpětí 400 000 až 600 000 korun téměř třetinu prodejů elektrických ojetin na českém trhu. Průměrné stáří prodávaných elektromobilů v ČR zůstává na stabilních čtyřech letech.

Praxe podle Vaněčka ukazuje, že baterie degradují mnohem pomaleji, než se lidé původně obávali. "Zákazníci tak získávají moderní vůz ve skvělé kondici, ale za zlomek původní ceny nového auta. U elektromobilů totiž největší pokles hodnoty proběhne v prvních zhruba dvou letech užívání, následně je ale vývoj ceny srovnatelný se spalovacími motory," sdělil. "Je tak možné, že kvůli vysoké poptávce začnou elektromobily na sekundárním trhu brzy chybět," dodal.

Jedničkou na trhu zůstává Tesla Model 3, jejíž prodeje se meziročně více než zdvojnásobily ze 702 na 1995 kusů. Výrazně vzrostly také prodeje domácí Škody Enyaq, která se hodně začala dostávat do bazarů. U ní se prodeje zvýšily téměř o 70 procent na 943 kusů a průměrná cena ojetého enyaqu klesla o 200.000 korun na 798.214 korun. Třetí je BMW i3.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Elektromobil Foto: anaterate pixabay Elektromobily posílí vozový park Horské služby ČR, budou ve všech oblastech Elektrobus Foto: Depositphotos Česko za EU zaostává v počtu elektrických dodávek, nákladních aut i autobusů Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels Liberec přestane od února vydávat parkovací karty pro elektromobily

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist