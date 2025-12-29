Jablonec nad Nisou plánuje nákup osmi elektrobusů, dotaci na ně nedostane
Jablonec chtěl na pořízení elektrobusů využít dotaci z programu Transport Modernizačního fondu. V první výzvě, která končí 31. ledna 2026, má ministerstvo životního prostředí na autobusy poháněné elektřinou či vodíkem, trolejbusy a tramvaje připraveno 7,3 miliardy korun. "Výzva je ale diskriminační vůči novým dopravním subjektům, musíte mít minulost. Peníze je možné žádat jen na výměnu starých vozů za ekologické," řekl Roubíček. Jablonecká dopravní ale žádné staré autobusy na výměnu nemá.
Od července jezdí ve městě malý osmimístný elektrobus, který zajišťuje poptávkovou dopravu. Jablonecká dopravní objednala další, vyjet by měl podle Roubíčka nejpozději v červnu příštího roku. Do budoucna by měly být tři. "Paralelně připravuje Jablonecká dopravní ve spolupráci s Jabloneckou energetickou body na dobíjení těchto autobusů," dodal primátorův náměstek.
Zakázka na elektrobusy vychází z nové koncepce dopravy, kterou jablonecké zastupitelstvo schválilo letos v dubnu. Od února 2028 by se měla struktura MHD v Jablonci změnit. Objem dopravy se sníží ze současných 1,37 milionu kilometrů ročně o čtvrtinu, část převezme Liberecký kraj. Třetinu MHD bude zajišťovat Jablonecká dopravní osmi vozy s elektrickým pohonem, zbylé dvě třetiny externí dopravce s 15 autobusy, z nichž šest by mělo být nízkoemisních. Magistrát v současnosti hledá dopravce, který tuto část od 1. února 2028 na dalších pět let zajistí.
reklama