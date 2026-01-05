Trh s elektromobily v Česku loni rostl, největší nárůst prodaných aut měla Škoda
"Růst počtu provozovaných elektromobilů nebyl tažen pouze primárním trhem s novými vozidly. Významnou roli sehrál také sekundární trh s dovezenými ojetými elektromobily, který v roce 2025 rostl rychleji než trh primární. Tento trend přispívá ke zvyšování dostupnosti elektromobility pro širší skupiny uživatelů a podporuje její postupné pronikání mimo velká města a firemní flotily," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.
Největší podíl na trhu má zatím stále Tesla s téměř 13 000 registrovanými vozy a podílem 22,5 procenta trhu, v loňském roce ji ale začala silně dohánět značka Škoda, která svůj podíl zvýšila na celkových 19,1 procenta a 11 000 registrovaných elektromobilů.
"Zatímco v roce 2024 sehrála zásadní roli podpora Záručního programu Elektromobilita Národní rozvojové banky, v roce 2025 se do registrací výrazně promítlo uvedení nových a modernizovaných modelů, zejména Škoda Elroq, inovovaných verzí Škoda Enyaq a modelu Tesla Model Y Juniper," doplnil Frič.
Elektrický pohon se postupně uplatňuje také v dalších kategoriích vozidel. Na konci roku 2025 bylo v Česku v provozu téměř 15 000 elektrických motocyklů, více než 3500 lehkých užitkových vozidel, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny, 188 nákladních aut a 250 elektrobusů.
