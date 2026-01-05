https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/trh-s-elektromobily-v-cesku-loni-rostl-nejvetsi-narust-prodanych-aut-mela-skoda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Trh s elektromobily v Česku loni rostl, největší nárůst prodaných aut měla Škoda

5.1.2026 11:00 (ČTK)
Foto | kittyfly / Depositphotos
Trh s osobními bateriovými elektromobily v Česku loni dál rostl. Za celý rok lidé a firmy registrovali přes 21 000 těchto aut, v roce 2024 to bylo 14 000 aut. Celkový počet bateriových elektromobilů na českých silnicích vzrostl na téměř 58 000, nejvíce rostl podíl značky Škoda. V tiskové zprávě o tom informovalo Centurm dopravního výzkumu (CDV), které vývoj trhu s elektromobily sleduje.
 
Podíl bateriových osobních bateriových elektromobilů mezi všemi osobními vozy registrovanými v Česku je 0,85 procenta, před rokem to bylo 0,54 procenta. Vyšší bude podíl nových elektromobilů na všech nově registrovaných osobních autech za rok 2025, tento údaj zatím není dostupný. Za prvních 11 měsíců loňského roku ale činil tento podíl 5,5 procenta.

"Růst počtu provozovaných elektromobilů nebyl tažen pouze primárním trhem s novými vozidly. Významnou roli sehrál také sekundární trh s dovezenými ojetými elektromobily, který v roce 2025 rostl rychleji než trh primární. Tento trend přispívá ke zvyšování dostupnosti elektromobility pro širší skupiny uživatelů a podporuje její postupné pronikání mimo velká města a firemní flotily," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Největší podíl na trhu má zatím stále Tesla s téměř 13 000 registrovanými vozy a podílem 22,5 procenta trhu, v loňském roce ji ale začala silně dohánět značka Škoda, která svůj podíl zvýšila na celkových 19,1 procenta a 11 000 registrovaných elektromobilů.

"Zatímco v roce 2024 sehrála zásadní roli podpora Záručního programu Elektromobilita Národní rozvojové banky, v roce 2025 se do registrací výrazně promítlo uvedení nových a modernizovaných modelů, zejména Škoda Elroq, inovovaných verzí Škoda Enyaq a modelu Tesla Model Y Juniper," doplnil Frič.

Elektrický pohon se postupně uplatňuje také v dalších kategoriích vozidel. Na konci roku 2025 bylo v Česku v provozu téměř 15 000 elektrických motocyklů, více než 3500 lehkých užitkových vozidel, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny, 188 nákladních aut a 250 elektrobusů.

