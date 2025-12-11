https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/cesi-s-elektromobily-najezdi-rocne-vice-kilometru-nez-ridici-benzinovych-aut
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Češi s elektromobily najezdí ročně více kilometrů než řidiči benzínových aut

11.12.2025 04:59 | PRAHA (Ekolist.cz) | Centrum dopravního výzkumu
Diskuse: 6
Foto | Gustavo Fring / Pexels
Elektromobily v Česku už dávno neplní jen roli druhého auta do rodiny nebo vozítka na nákupy. Nová data z technických kontrol ukazují jasný trend: majitelé elektromobilů s nimi v průměru najedou více kilometrů než řidiči moderních benzínových vozidel. Roční nájezd bateriových elektromobilů (BEV) v roce 2024 dosáhl průměrně 15 345 km, což představuje meziroční nárůst o 1,1 %.
 
Data, která zveřejnil web cistadoprava.cz na základě údajů Ministerstva dopravy, potvrzují, že obavy z nedostatečného dojezdu v praxi mizí. Pro co nejpřesnější srovnání byla analyzována vozidla splňující emisní normu Euro 6, tedy nejmodernější část vozidlového parku, která je technicky srovnatelná se současnými elektromobily. Ačkoli představují jen třetinu osobních vozidel v registru, tvoří polovinu celkového dopravního výkonu.

Benzín zůstává spíše na kratší trasy. Zatímco elektromobily loni v průměru překonaly hranici 15 tisíc kilometrů, moderní benzínová auta (Euro 6) vykázala průměrný roční nájezd jen 12 272 km. To je o celých 20 % méně než u elektromobilů.

„Data z technických kontrol ukazují, že elektromobily se v České republice využívají srovnatelně, a v některých případech i intenzivněji než nejnovější vozidla se spalovacím motorem. Průměrný roční proběh přes 15 tisíc kilometrů vyvrací mýtus, že je jejich používání omezeno na krátké trasy,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Podle Friče k tomuto trendu přispívají mimo jiné i tyto faktory:

    • Delší reálné dojezdy nových modelů.
    • Hustší síť rychlonabíjecí infrastruktury.
    • Rostoucí uživatelská zkušenost řidičů, kteří ztrácejí obavy z delších cest.

Nejdelší proběhy pro CNG a naftová vozidla. Ačkoliv elektromobily překonávají benzínová vozidla, prvenství v probězích si stále drží vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a naftu, která jsou často využívána ve firemních flotilách pro delší přesuny.

    • CNG: více než 24 000 km/rok
    • Nafta: přes 19 000 km/rok
    • LPG a hybridy: cca 18 000 km/rok

Zatímco celkový průměrný nájezd všech osobních vozidel v Česku meziročně klesl o 0,6 %, u elektromobilů a vozidel na CNG naopak vzrostl.

Pozn. Pokud bychom výběr neomezovali pouze na vozidla splňující emisní normu EURO 6, ale srovnali všech více než 6,6 mil. osobních vozidel, pak průměrný roční proběh činil 10 471 km. U jednotlivých paliv: 7 839 km benzín, 15 203 km BEV, 17 756 km PHEV, 17 704 km HEV, 13 472 km LPG, 13 879 km nafta a 20 564 CNG.

Dojezd už není strašákem. Rostoucí nájezdy elektromobilů korelují s výsledky nedávného průzkumu CDV mezi 668 uživateli těchto vozidel. Průměrný reálný dojezd jejich aut se pohybuje kolem 345–400 km.

    • 70 % řidičů považuje tento dojezd za plně dostatečný pro běžné cesty v délce 30–100 km.
    • Téměř polovina respondentů s elektromobilem jezdí i trasy delší než 400 km, 15 % dokonce často.

Tento trend není českým specifikem. Závěry aktuální německé studie Mobilita v Německu potvrzují, že způsob využívání elektromobilů se dnes prakticky neliší od aut se spalovacím motorem – rozdíly v ročním nájezdu jsou minimální.

Další informace |

Provoz webových stránek cistadoprava.cz je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací, Pražské energetiky, a. s. a E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o.

Zdroj vstupních dat: Ministerstvo dopravy; Fast jedes zweite Auto bleibt täglich ungenutzt; KADULA, Lukáš, SKLÁDANÁ, Pavlína, DAŇKOVÁ, Alena, 2025. Zkušenosti uživatelů bateriových elektromobilů s přechodem k lokálně bezemisní dopravě v České republice. Silniční obzor. 86(9), 20-25. ISSN 0322-7154.

Centrum dopravního výzkumu
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

11.12.2025 07:15
Diesel je obvykle firemní. Firmy často z důvodů možností přezentace své pokrokovosti a čerpání úlev přechází na eletriku. A tak se není co divit menšímu nájezdu benziňáků, k vlaku, na nákup.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.12.2025 10:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.12.2025 09:19
Ať si každý řidič koupí, co vyhovuje jeho potřebám, ale hlavně - ať do toho přestane kafrat bruselský komisariát.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2025 11:43
Pochopitelně, nesmysl. Spousta lidí, jezdících na benzín a naftu, jsou sváteční jezdci. Další, co jezdí autem o práce, zase jezdí krátké trasy atd.
Musela by se nad surovými daty udělat spousta korekcí, aby se něco podobného dalo uvést.
Odpovědět
va

vaber

11.12.2025 15:16
Tak,kdyby byla elektřina vyrobena z plynu jsou emise CO2 na výrobu 1kWh , prý 0,5kg. Pokud by mělo elauto spotřebu 20kWh na 100km vyrobí 10kg CO2 po ujetí sto km. To je stejné množství CO2 ,jako vyrobí auto se spalovacím motorem a spotřebou 5l/100km benzinu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.12.2025 17:03
Statistika věda je, podvodné má údaje. Pokud je většina elektromobilů
firemních, kde není řidič motivován šetřit, tak s ním najezdí více km,
než majitel soukromého benziňáku, když jezdí pouze z nutnosti a šetří.
Budou stejné nájezdy služebních elektromobilů a elektromobilů mimo
podnikatelskou sféru? Nikoliv, protože tu jde o využití vozidla, které
jde v podnikání do odpisů a své vlastní si každý šetří. Je to jako
u firemních spalováků, které za rok nalítají sto tisíc a totéž auto
má za nákupy, k jízdě na chatu a do práce najeto dvacet tisíc. Takže
statistika je pouze přesným součtem nepřesných vstupních údajů podle
zadání těch, kteří si výsledky statistiky objednali, aby vyšla podle jejich zadání. Znám mladou "ozdobu" staršího podnikavce, která má
elektromobil na nákupy a cesty dětí do školky a školy a to auto
nebude mít najeto stejně, jako elektromobil rozvážkové služby jezdící
minimálně 12 hodin denně.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

