Češi s elektromobily najezdí ročně více kilometrů než řidiči benzínových aut
Benzín zůstává spíše na kratší trasy. Zatímco elektromobily loni v průměru překonaly hranici 15 tisíc kilometrů, moderní benzínová auta (Euro 6) vykázala průměrný roční nájezd jen 12 272 km. To je o celých 20 % méně než u elektromobilů.
„Data z technických kontrol ukazují, že elektromobily se v České republice využívají srovnatelně, a v některých případech i intenzivněji než nejnovější vozidla se spalovacím motorem. Průměrný roční proběh přes 15 tisíc kilometrů vyvrací mýtus, že je jejich používání omezeno na krátké trasy,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
Podle Friče k tomuto trendu přispívají mimo jiné i tyto faktory:
• Delší reálné dojezdy nových modelů.
• Hustší síť rychlonabíjecí infrastruktury.
• Rostoucí uživatelská zkušenost řidičů, kteří ztrácejí obavy z delších cest.
Nejdelší proběhy pro CNG a naftová vozidla. Ačkoliv elektromobily překonávají benzínová vozidla, prvenství v probězích si stále drží vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a naftu, která jsou často využívána ve firemních flotilách pro delší přesuny.
• CNG: více než 24 000 km/rok
• Nafta: přes 19 000 km/rok
• LPG a hybridy: cca 18 000 km/rok
Zatímco celkový průměrný nájezd všech osobních vozidel v Česku meziročně klesl o 0,6 %, u elektromobilů a vozidel na CNG naopak vzrostl.
Pozn. Pokud bychom výběr neomezovali pouze na vozidla splňující emisní normu EURO 6, ale srovnali všech více než 6,6 mil. osobních vozidel, pak průměrný roční proběh činil 10 471 km. U jednotlivých paliv: 7 839 km benzín, 15 203 km BEV, 17 756 km PHEV, 17 704 km HEV, 13 472 km LPG, 13 879 km nafta a 20 564 CNG.
Dojezd už není strašákem. Rostoucí nájezdy elektromobilů korelují s výsledky nedávného průzkumu CDV mezi 668 uživateli těchto vozidel. Průměrný reálný dojezd jejich aut se pohybuje kolem 345–400 km.
• 70 % řidičů považuje tento dojezd za plně dostatečný pro běžné cesty v délce 30–100 km.
• Téměř polovina respondentů s elektromobilem jezdí i trasy delší než 400 km, 15 % dokonce často.
Tento trend není českým specifikem. Závěry aktuální německé studie Mobilita v Německu potvrzují, že způsob využívání elektromobilů se dnes prakticky neliší od aut se spalovacím motorem – rozdíly v ročním nájezdu jsou minimální.
Online diskuse
Všechny komentáře (6)
Slavomil Vinkler11.12.2025 07:15
smějící se bestie11.12.2025 10:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
pepa knotek11.12.2025 09:19
Jan Šimůnek11.12.2025 11:43
Musela by se nad surovými daty udělat spousta korekcí, aby se něco podobného dalo uvést.
vaber11.12.2025 15:16
Břetislav Machaček11.12.2025 17:03
firemních, kde není řidič motivován šetřit, tak s ním najezdí více km,
než majitel soukromého benziňáku, když jezdí pouze z nutnosti a šetří.
Budou stejné nájezdy služebních elektromobilů a elektromobilů mimo
podnikatelskou sféru? Nikoliv, protože tu jde o využití vozidla, které
jde v podnikání do odpisů a své vlastní si každý šetří. Je to jako
u firemních spalováků, které za rok nalítají sto tisíc a totéž auto
má za nákupy, k jízdě na chatu a do práce najeto dvacet tisíc. Takže
statistika je pouze přesným součtem nepřesných vstupních údajů podle
zadání těch, kteří si výsledky statistiky objednali, aby vyšla podle jejich zadání. Znám mladou "ozdobu" staršího podnikavce, která má
elektromobil na nákupy a cesty dětí do školky a školy a to auto
nebude mít najeto stejně, jako elektromobil rozvážkové služby jezdící
minimálně 12 hodin denně.