Průzkum: Dobíjecí stanice pro elektroauta jsou často málo přístupné pro vozíčkáře
Bariéry představují podle autorů průzkumu především vysoké obrubníky, úzká parkovací stání a ochranné sloupky bránící manipulaci s kabelem. Problémem je také umístění displeje ve výšce nad 160 centimetrů. Plusem naopak je například, když se displej nachází ve výšce do 140 centimetrů, stanice je v úrovni vozovky a dá se ovládat pomocí aplikace nebo čipu. "Elektromobilita bez bariér je cesta k opravdové svobodě a soběstačnosti. Jako vozíčkáři jsme ale zjistili, že realita je jiná," uvedl předseda spolku Cesta za snem Heřman Volf.
Poznatky z mapování stanic by podle Centra dopravního výzkumu mohly po projednání s dotčenými orgány státní správy v budoucnu posloužit k vytvoření metodiky a podkladů pro provozovatele a výrobce. Ti by pak potřeby handicapovaných zohlednili již při povolování a výstavbě nových stanic.
Podpora rozvoje dobíjecí infrastruktury není podle ministerstva dopravy jen otázkou navyšování počtu stojanů, ale také uživatelského komfortu stanic. "Data a zpětná vazba přímo z terénu jsou pro nás ve státní správě velmi důležité. Ukazují nám, že existující norma upravující přístupnost není patrně úplně dostatečná," sdělil pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský. Tématu se podle něj věnuje i Evropská komise. "Věřím, že se do budoucna podaří nastavit rámec pro výstavbu tak, aby nově budované stanice už automaticky počítaly s potřebami handicapovaných a abychom se vyvarovali chyb z minulosti," doplnil.
Do projektu mapování bezbariérových dobíjecích stanic pro elektromobily se může zapojit i veřejnost. Pokud někdo narazí na nezmapovanou stanici, může poslat informace o ní a fotografie stanice organizaci Cesta za snem na e-mail: volf@cestazasnem.cz.
