https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pruzkum-dobijeci-stanice-pro-elektroauta-jsou-casto-malo-pristupne-pro-vozickare
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Průzkum: Dobíjecí stanice pro elektroauta jsou často málo přístupné pro vozíčkáře

19.12.2025 12:34 (ČTK)
Foto | jc_cards / Piqsels
Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou často těžko přístupné pro handicapované na vozíku. Vyplývá to z průzkumu organizace Cesta za snem ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, které spadá pod ministerstvo dopravy. Ze 410 prověřených rychlodobíjecích stanic v Česku a dalších blízkých zemích bylo plně přístupných jen 15 procent. Výsledky průzkumu jsou lidem k dispozici na webu Čistá doprava, kde najdou i mapu s vyznačením bezbariérovosti dobíjecích stanic.
 
Průzkum prověřil 330 stanic v Česku o výkonu 50 kilowattů (kW) a více a další desítky stanic v okolních evropských zemích. Jen 15 procent z celkových více než čtyř stovek zkoumaných stanic je pro vozíčkáře přístupných zcela bez problémů. Dalších 44 procent stanic mohou handicapovaní sice využít, ale jen s obtížemi, a zbylých 41 procent je už pro ně bez pomoci někoho dalšího v podstatě nepřístupných.

Bariéry představují podle autorů průzkumu především vysoké obrubníky, úzká parkovací stání a ochranné sloupky bránící manipulaci s kabelem. Problémem je také umístění displeje ve výšce nad 160 centimetrů. Plusem naopak je například, když se displej nachází ve výšce do 140 centimetrů, stanice je v úrovni vozovky a dá se ovládat pomocí aplikace nebo čipu. "Elektromobilita bez bariér je cesta k opravdové svobodě a soběstačnosti. Jako vozíčkáři jsme ale zjistili, že realita je jiná," uvedl předseda spolku Cesta za snem Heřman Volf.

Poznatky z mapování stanic by podle Centra dopravního výzkumu mohly po projednání s dotčenými orgány státní správy v budoucnu posloužit k vytvoření metodiky a podkladů pro provozovatele a výrobce. Ti by pak potřeby handicapovaných zohlednili již při povolování a výstavbě nových stanic.

Podpora rozvoje dobíjecí infrastruktury není podle ministerstva dopravy jen otázkou navyšování počtu stojanů, ale také uživatelského komfortu stanic. "Data a zpětná vazba přímo z terénu jsou pro nás ve státní správě velmi důležité. Ukazují nám, že existující norma upravující přístupnost není patrně úplně dostatečná," sdělil pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský. Tématu se podle něj věnuje i Evropská komise. "Věřím, že se do budoucna podaří nastavit rámec pro výstavbu tak, aby nově budované stanice už automaticky počítaly s potřebami handicapovaných a abychom se vyvarovali chyb z minulosti," doplnil.

Do projektu mapování bezbariérových dobíjecích stanic pro elektromobily se může zapojit i veřejnost. Pokud někdo narazí na nezmapovanou stanici, může poslat informace o ní a fotografie stanice organizaci Cesta za snem na e-mail: volf@cestazasnem.cz.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Škoda Enyaq Foto: kittyfly Depositphotos Trh s elektromobily v Česku letos rostl za 11 měsíců o 26 procent nabíjení elektromobilu Foto: Gustavo Fring Pexels Češi s elektromobily najezdí ročně více kilometrů než řidiči benzínových aut elektromobil Foto: Tanya Pro Unsplash Gartner: Počet elektromobilů ve světě by se měl příští rok zvýšit o 30 procent

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist