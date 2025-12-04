Gartner: Počet elektromobilů ve světě by se měl příští rok zvýšit o 30 procent
4.12.2025 18:03 (ČTK)
zveřejnila analytická společnost Gartner. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem i hybridní vozy umožňující dobíjení z elektrické sítě."Přestože vláda Spojených států zavádí dovozní cla a řada vlád odstraňuje subvence a další opatření na podporu prodeje elektromobilů, očekává se, že počet elektromobilů na silnicích se v roce 2026 zvýší o 30 procent," uvedl analytik Jonathan Davenport ze společnosti Gartner.
Jasnou jedničkou v počtu elektromobilů je Čína, která již delší dobu výrazně podporuje prodej i výrobu těchto vozů. Podle Davenporta se Čína bude v příštím roce na celkovém počtu elektromobilů na silnicích po celém světě podílet více než 60 procenty.
Globální počet automobilů s čistě elektrickým pohonem by měl podle společnosti Gartner v příštím roce stoupnout o zhruba 28 procent na více než 76 milionů vozů. Počet hybridních vozů umožňujících dobíjení z elektrické sítě by se pak měl zvýšit o 32 procent na téměř 40 milionů vozů. "Spotřebitelé si cení možnosti využít v případě potřeby záložní benzinový motor," uvedl k předpokládanému růstu prodej hybridních aut Davenport.
