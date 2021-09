USA prohlásily 23 druhů za vyhynulé. Včetně datla knížecího, dříve symbolu severoamerické přírody

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Original photo by Arthur A. Allen, 1935, watercolored by Jerry A. Payne, USDA-ARS / Original photo by Arthur A. Allen, 1935, watercolored by Jerry A. Payne, USDA-ARS / Wikimedia Commons Datel knížecí na ručně dobarvené, původně černobílé fotografii z roku 1935.

Americké úřady oficiálně prohlásily za vyhynulé 23 druhů zvířat a rostlin, mezi nimi například datla knížecího, dříve považovaného za jeden ze symbolů severoamerické přírody, jehož vědci spatřili naposledy v roce 1944. Administrativa prezidenta Joea Bidena rovněž oznámila, že znovu začne stíhat soukromé firmy, které nepodnikají dostatečné kroky k ochraně divokých ptáků.

U všech 23 druhů vědci již ztratili víru v to, že se jim ještě podaří najít žijící exemplář. Patří mezi ně také několik dalších ptáků, dva druhy sladkovodních ryb, osm druhů slávek, netopýr a jedna rostlina. Americký úřad na ochranu přírody Fish and Wildlife Service (FWS) oznámil, že již požádal o to, aby byly odstraněny ze seznamu ohrožených druhů.

Datel knížecí měl černobílé opeření a samci měli charakteristický červený hřebínek. Dorůstal do velikosti asi 50 centimetrů. Mezi ohrožené druhy se dostal v roce 1967, a to zejména kvůli tomu, že postupně začaly mizet lesy, které byly jeho přirozeným místem k životu. Úbytek těchto ptáků nicméně způsobili do určité míry také sběratelé. Podle expertů byl datel knížecí naposledy prokazatelně spatřen v roce 1944 na severovýchodě Louisiany.

Skupiny bojující za ochranu přírody v poslední době hlasitě vyzývaly Bidenovu administrativu, aby přijala rozhodnější kroky na ochranu divoce žijících zvířat. Dnešní oznámení o návratu ke stíhání soukromých společností za úhyn ptáků proto přivítaly. Proti se naopak postavili zástupci ropného průmyslu, kteří byli v minulosti za porušování zákona na ochranu ptáků nejvíce postihováni.

Americké úřady firmy za špatný přístup k ptákům trestaly již v minulosti, s touto praxí však přestal za své vlády republikán Donald Trump. Ten podle řady ekologických skupin a demokratů v Kongresu upřednostňoval zájmy soukromých firem před snahou o ochranu přírody.

"Zákon budeme vymáhat pouze v případech, kdy společnosti mohly předpokládat úhyn ptáků, ale nepřijaly kroky k tomu, aby mu předešly," řekl Jerome Ford z FWS. "Za posledních 50 let jsme přišli o více než tři miliardy ptáků. Chceme vytvořit přístup založený na zdravém rozumu, který ochrání ptáky a zároveň nastaví předvídatelná pravidla pro průmysl," dodal.

