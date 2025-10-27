https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analyza-biometan-by-mohl-v-budoucnu-pokryvat-az-18-procent-ceske-spotreby-plynu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Analýza: Biometan by mohl v budoucnu pokrývat až 18 procent české spotřeby plynu

27.10.2025 11:43 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 3
Bioplynka
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | v.schlichting / Shutterstock
Biometan by mohl v budoucnu pokrývat až 18 procent české spotřeby plynu. Celková výroba by mohla dosáhnout 14 terawatthodin ročně, pokud by se podařilo přeměnit část stávajících bioplynových stanic a vybudovat nové výrobny. Vyplývá to z analýzy nezávislé společnosti EGU, kterou představila energetická skupina innogy. Podle ní bude biometan, který se řadí mezi takzvané zelené plyny, po roce 2030 hrát klíčovou roli při snižování emisí a přechodu od fosilních paliv.
 
V současnosti funguje v Česku 540 transformovaných bioplynových stanic (BPS). Z toho je 411 zemědělských nebo odpadních, které mají největší potenciál k přeměně na biometanové stanice (BMS). Těch je nyní v Česku 13.

Provozovatelé bioplynových stanic dnes dostávají provozní podporu ve formě výkupní ceny nebo zeleného bonusu. Provozní doba byla vypsána na 20 let a provozovatelé z toho důvodu nejsou dostatečně motivováni transformovat svoji stanici a vtláčet biometan do plynárenské sítě. Většině provozů skončí podpora v letech 2031 až 2032. Právě tehdy se podle analýzy očekává výraznější rozvoj přechodu na výrobu biometanu.

Transformace bioplynových stanic by měla podle analýzy začít především u těch, které se nacházejí v blízkosti vysokotlakých plynovodů. Podle EGU činí potenciál stanic vzdálených do 500 metrů od potrubí zhruba 115 milionů metrů krychlových biometanu. Pokud by do roku 2030 přešlo na biometan alespoň 15 procent zemědělských provozů, mohla by produkce vzrůst o 20 až 41 milionů metrů krychlových.

Vedle přeměny stávajících zařízení mají v Česku vzniknout nové biometanové stanice zaměřené hlavně na zpracování živočišné výroby a rozložitelného odpadu. Objem dostupných surovin tohoto typu vytváří podle analýzy potenciál pro dalších 207 nových biometanových stanic. Ty by mohly dohromady zajistit dalších 628 milionů metrů krychlových produkce, a přispět tak k dosažení celkového cíle 14 terrawatthodin.

Podle sdružení CZ BIOM chce Česko do roku 2030 podle současných plánů státu mít zhruba stovku biometanových stanic. Produkce biometanu by pak oproti dnešku měla být až dvacetinásobná.

Zemní plyn má podle analýzy i nadále zůstat přechodným zdrojem energie, dokud nebude možné ve větší míře využívat vodík. Ten by mohl v Česku dosáhnout roční produkce až 24 terrawatthodin, tedy zhruba třetiny spotřeby plynu. Analýza ale upozorňuje na to, že dekarbonizace bez využití plynu a plynové infrastruktury by byla výrazně dražší a pomalejší.

Skupina innogy ve své desetileté strategii plánuje miliardové investice do bezemisních zdrojů energie, mezi kterými bude přestavba bioplynové stanice v Písku na výrobnu biometanu za 150 milionů korun, uvedla na dnešní tiskové konferenci. Vtláčet biometan do plynárenské sítě chce od roku 2027. Do pěti let cílí na výrobní kapacitu 2000 metrů krychlových za hodinu. V současnosti je v Česku největším producentem bioplynu společnost Energy financial group (EFG).

České úřady v létě představily akční plán pro biometan, podle něhož má ČR v roce 2030 produkovat 491 milionů metrů krychlových biometanu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

27.10.2025 12:07
Nesmysl. Z čeho by se takové množství bioplynu vyrábělo?
MU

Michal Ukropec

27.10.2025 12:36
Z článku je zcela zřejmé, že máme ještě nějaké pozemky na pěstování kukuřice do bioplynek, a někteří neekologičtí zemědělci sabotují ekologismus a chlévskou mrvu zaorávají do půdy, i když máme skvělé výrobní kapacity na výrobu umělých hnojiv. Naštěstí máme po volbách, a nová vláda toto zcela zjevně změní, a bude líp. Ekologismu zdar a přírodě zmar!
Jan Šimůnek

27.10.2025 12:54
Takže vykácíme zbytek lesů a budeme tam pěstovat kukuřici (a další plodiny) na bioplyn. A kvality půdy bude drasticky klesat pro nedostatek organických látek. Typická ekologie.
