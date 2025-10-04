https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kasperske-hory-rozsiri-za-55-mil.kc-kotelnu-na-stepku-o-levne-teplo-je-zajem
Kašperské Hory rozšíří kotelnu na štěpku, o levné teplo je zájem

4.10.2025 14:45 | KAŠPERSKÉ HORY (ČTK)
Dřevní štěpka
Dřevní štěpka
Licence | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic
Foto | Asea! / Flickr.com
Šumavské Kašperské Hory rozšíří do jara příštího roku za více než 55 milionů Kč kotelnu na dřevní štěpku z městských lesů. Zásobuje teplem většinu města se 1400 obyvateli. Další zákazníci se chtějí připojit kvůli nízké ceně. Město je výrazně pod průměrem republiky, řekl ČTK starosta Jan Voldřich (Kašperky pro Život). Teď stojí teplo 586 Kč/GJ s DPH, meziročně o 2,7 procenta více.
 
"Přístavba posílí štěpkovou kotelnu. Teď tam máme výkon téměř čtyři megawatty ve dvou kotlech. Nový bude mít výkon 2,6 MW tak, abychom mohli uspokojit poptávku dalších objektů," uvedl starosta. Na ekologický zdroj je teď připojena většina města - 216 odběrných míst, mezi nimiž jsou všechny velké budovy jako škola, radnice a hlavně bytové domy. "Máme tak kvalitní životní prostředí, nesmrdí nám tu nic. Vlastníme hodně lesů, takže máme kde brát dřevní štěpku. Devadesát devět procent paliva je z našeho lesa," řekl. Po dokončení přístavby bude výkon zdroje 6,5 MW, což umožní připojit další jednotky bytových domů, které ještě topí lokálně.

Město buduje kromě nového kotle ještě komín, sklad, dopravníky a kanceláře. Původní cena se nakonec vinou složité stavby prodraží o jednotky procent. Projekt původně počítal s tím, že objekt bývalé pily bude zdemolován jen částečně, protože nová kotelna vzniká jen na části jeho půdorysu. "Ale základy byly ve špatném stavu, takže demolice musela být větší," řekl Voldřich. Dodavatel teď ceny změny počítá. Cenový dodatek město zatím neuzavřelo. "Složitá stavba se musí napojit na stávající kotelnu. Dopravníky vedou palivo ze zásobníků do topeniště, ale ta cesta musí zásobovat současné kotle i ten nový. Dále se musí upravit trasy na popel," uvedl.

Současné odběratele podle starosty probíhající stavba nijak neovlivní, 20 let staré kotle jsou stále v provozu. Město do nich investuje každoročně, letos jsou nové vnitřní vyzdívky i rošty. Oba současné kotle zůstanou v kotelně i po jejím rozšíření a budou se zapínat podle potřeb. "Budeme mít také jistotu záložního zdroje pro případ, že by měl nějaký z kotlů výpadek. A díky tomu, že nový kotel bude mít poměrně vysoký výkon, tak si můžeme dovolit staré kotle do pěti deseti let vyměnit, aniž bychom omezili dodávku tepla," dodal.

Václav Prokš
