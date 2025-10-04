Kašperské Hory rozšíří kotelnu na štěpku, o levné teplo je zájem
Město buduje kromě nového kotle ještě komín, sklad, dopravníky a kanceláře. Původní cena se nakonec vinou složité stavby prodraží o jednotky procent. Projekt původně počítal s tím, že objekt bývalé pily bude zdemolován jen částečně, protože nová kotelna vzniká jen na části jeho půdorysu. "Ale základy byly ve špatném stavu, takže demolice musela být větší," řekl Voldřich. Dodavatel teď ceny změny počítá. Cenový dodatek město zatím neuzavřelo. "Složitá stavba se musí napojit na stávající kotelnu. Dopravníky vedou palivo ze zásobníků do topeniště, ale ta cesta musí zásobovat současné kotle i ten nový. Dále se musí upravit trasy na popel," uvedl.
Současné odběratele podle starosty probíhající stavba nijak neovlivní, 20 let staré kotle jsou stále v provozu. Město do nich investuje každoročně, letos jsou nové vnitřní vyzdívky i rošty. Oba současné kotle zůstanou v kotelně i po jejím rozšíření a budou se zapínat podle potřeb. "Budeme mít také jistotu záložního zdroje pro případ, že by měl nějaký z kotlů výpadek. A díky tomu, že nový kotel bude mít poměrně vysoký výkon, tak si můžeme dovolit staré kotle do pěti deseti let vyměnit, aniž bychom omezili dodávku tepla," dodal.
