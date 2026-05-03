Antilopy z Dvora Králové přistály v Keni, čeká je návrat do přírody

3.5.2026 20:40 (ČTK)
Samec Mau ze Zoo Praha ve svém novém domově v Keni.
Foto | Petr Topič / Safari Park Dvůr Králové
Do Keni ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem dorazily tento týden čtyři ohrožené antilopy bongů horských. Podle agentury AP budou bongové, kteří patří k největším antilopám na světě, po aklimatizaci vypuštěni do svých rodných lesů.
 
Bongové v úterý přiletěli nákladním letem společnosti KLM na mezinárodní letiště v keňském Nairobi. Přepraveni byli v dřevěných bednách. Na místě je přivítali keňský ministr zahraničí Musalia Mudavadi a keňská ministryně turismu Rebecca Mianová, kteří událost označili za "návrat majestátních bongů domů".

Jedná se o třetí takový návrat v uplynulých letech, přičemž ten poslední se uskutečnil v únoru 2025.

Po čase stráveném v karanténě a aklimatizaci se čtyři samci přesunou do rezervace Mount Kenya Wildlife Conservancy, kde již žije 102 bongů. Následně budou vypuštěni do volné přírody. Samci z Evropy jsou podle představitelů keňské rezervace klíčovou součástí programu návratu bongů do přírody.

Velvyslankyně České republiky v Keni Nicol Adamcová podle AP uvedla, že toto přesídlení odráží dlouholeté partnerství mezi Českou republikou a Keňou v oblasti ochrany přírody a společný závazek chránit ohrožené druhy.

Samci by měli v Keni podpořit genetickou rozmanitost pro obnovu tamní populace bongů horských. Výběru předcházely roky genetického a demografického plánování v Evropském chovném programu (EEP). Odborníci z dvorské zoo koordinovali více než 11 let chovný program napříč evropskými zoologickými zahradami.

Transport organizovala dvorská zoo, která má zkušenosti s chovem bongů a s keňskou rezervací spolupracuje. O výběru safari parku rozhodlo i to, že disponuje specializovaným karanténním zařízením, jímž bongové po transportu projdou.

Dvorská zoo začala s chovem těchto vzácných antilop mezi prvními v Evropě. První zvířata dovezl přímo z Keni tehdejší ředitel Josef Vágner.

Rezervace Mount Kenya Wildlife Conservancy zahájila program návratu bongů do přírody v roce 2004 s 18 jedinci, kteří již v rezervaci byli. Ve stejném roce populaci posílil dovoz 18 bongů ze zoo v USA.

Bongové žijí ve vyšších nadmořských výškách. Obě pohlaví mají spirálovitě zahnuté rohy, úzký profil jejich těla jim umožňuje snadný pohyb v lesích. Na rozdíl od ostatních lesních antilop žijí ve stádech, která v minulosti dosahovala počtu až 80 jedinců, tedy téměř tolik, kolik je dnes všech dospělých bongů horských v přírodě.

Populaci bongů od 50. let minulého století zdecimovalo pytláctví kvůli masu a obchod s živými zvířaty a nemoci, a to zejména epidemie moru skotu v 80. letech. K úbytku přispěly i degradace a přeměna přirozeného prostředí bongů v Africe.

Keňská vláda populaci bongů ve volné přírodě odhaduje na méně než 70 jedinců. Existující populace jsou silně fragmentované, což omezuje možnosti výměny genů mezi nimi. Pohybují se v pohoří Aberdare, kolem nejvyšší keňské hory Mount Kenya, v lese Eburu v lesním komplexu Maasai Mau a na jihozápadě v lese Mau.

