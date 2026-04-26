Pár kondorů královských pečuje v ostravské zoologické zahradě o své sedmé mládě
"V Zoo Ostrava se tito pestře zbarvení mrchožrouti chovají od roku 1970 a teprve v roce 2017 se zde podařilo rodičovskému páru odchovat první mládě," uvedla Nováková.
Současný pár kondorů sestavili chovatelé v Ostravě v roce 2011 a rozmnožovat se začal už v roce 2014. První hnízdění však byla neúspěšná. Pár sice na vejci seděl, komplikace ale nastaly při klubání mláděte. "Rodiče zřejmě nevěděli, jak pomoci líhnoucímu se mláděti ze skořápky. Proto se chovatelé rozhodli v následujících letech s líhnutím pomoci," uvedla mluvčí.
Chovatelé předpokládají, že samice vejce snesla 25. prosince. Oba ptáci se při sezení střídali a vejce spolehlivě zahřívali. Pár dní před očekávaným líhnutím chovatelé vejce odebrali a vyměnili je za podkladek. "Tato metoda se nám osvědčila i v minulých letech," uvedla chovatelka Kateřina Nováčková.
Mládě se začalo klubat 15. února, ale po dvou dnech mu museli s líhnutím pomoci chovatelé. První tři dny po vyklubání ho rozkrmují. V této době totiž nehrozí, že by se mládě na člověka fixovalo.
"Poté je vracejí zpět na hnízdo rodičům, kteří je bez problémů přijmou a začnou o ně ihned pečovat. Stejně tak to probíhalo i v letošním roce. Jelikož se jedná o velmi plaché ptáky, jsou trvale chováni v zázemí mimo zraky návštěvníků, aby měli klid na hnízdění i následnou péči o potomky," uvedla Nováková.
První kontrolu mláděte na hnízdě chovatelé provedli 9. března, vážilo 871 gramů. Při druhé kontrole 27. března už mělo 1622 gramů. "Zdá se, že prospívá velmi dobře a rodiče o něj pečují už bez další asistence. Už také víme, že se jedná o samičku. Zjištění pohlaví jsme letos poprvé zkusili provést neinvazivně (bez odběru krve) odebráním vzorku pro analýzu DNA z kousku cévy po oddělení od pupku, krátce po vylíhnutí," uvedla Nováčková.
Kondoři královští se živí především mršinami větších zvířat. Žijí v párech a mláďata zůstávají s rodiči dva roky. Chová je 30 zoo sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA), mají celkem 70 ptáků. "Početnost divoké populace klesá, a proto může být záchovný program v zoologických zahradách zásadní pro budoucnost tohoto druhu na Zemi," uvedla Nováková.
