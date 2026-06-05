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Čtyři hřebci z pražské zoo byli vypuštěni ve Zlaté stepi v Kazachstánu

5.6.2026 11:05 (ČTK)
Vhodné kandidáty vybírá Zoo Praha, která od roku 1959 spravuje Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského. Ilustrační foto
Vhodné kandidáty vybírá Zoo Praha, která od roku 1959 spravuje Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského. Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha
Čtyři hřebci z pražské zoologické zahrady byli v pondělí večer vypuštěni do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Stráví tam zhruba rok, aby si zvykli na stepní podmínky. Ke hřebcům se v pátek přidají čtyři klisny, pro které český armádní letoun letí do berlínské zoo.
 
Koně z Prahy odletěli v neděli. Podle zoo absolvovali 15hodinový let a dále 11hodinový přesun na korbách nákladních vozů. V místním reintrodukčním centru Alibi, které spravuje Asociace pro ochranu biodiverzity Kazachstánu, stráví zhruba rok. Výzkumníci budou koně v aklimatizačních ohradách, které mají desítky hektarů, pozorovat nejméně deset měsíců.

"Zejména důležité je, aby koně přežili drsnou středoasijskou zimu v dobré kondici. Teploty zde padají až k minus 40 stupňům Celsia a koně si musejí umět ze sněhové pokrývky vyhrabat potravu. Teprve poté mohou zamířit do volnosti," uvedla zoo.

Na převozu koní Převalského se podílí Tierpark Berlín, který tyto divoké koně také chová. V německé metropoli navazuje druhá část transportu, při které do Kazachstánu zamíří čtyři klisny. Vhodné kandidáty vybírá Zoo Praha, která od roku 1959 spravuje Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, populace v lidské péči ale umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 260 hříbat. V evropském chovném programu je podle dřívějších informací asi 830 koní Převalského, další jsou mimo tyto programy.

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