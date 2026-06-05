Čtyři hřebci z pražské zoo byli vypuštěni ve Zlaté stepi v Kazachstánu
"Zejména důležité je, aby koně přežili drsnou středoasijskou zimu v dobré kondici. Teploty zde padají až k minus 40 stupňům Celsia a koně si musejí umět ze sněhové pokrývky vyhrabat potravu. Teprve poté mohou zamířit do volnosti," uvedla zoo.
Na převozu koní Převalského se podílí Tierpark Berlín, který tyto divoké koně také chová. V německé metropoli navazuje druhá část transportu, při které do Kazachstánu zamíří čtyři klisny. Vhodné kandidáty vybírá Zoo Praha, která od roku 1959 spravuje Mezinárodní plemennou knihu koně Převalského.
Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, populace v lidské péči ale umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 260 hříbat. V evropském chovném programu je podle dřívějších informací asi 830 koní Převalského, další jsou mimo tyto programy.
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