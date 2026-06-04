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Z ostravské zoo utekl lemur kata, lidé se ho nemají snažit odchytit

4.6.2026 15:23 | OSTRAVA (ČTK)
Lemur kata
Lemur kata
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Neil Strickland / Flickr
Z ostravské zoo utekl jeden lemurů kata, informovala zoologická zahrada na facebooku. Lidé se nemají snažit zvíře odchytit, ale zavolat na telefonní číslo 722 954 127, pokud by ho viděli nebo se jim ho podařilo zavřít třeba na chodbě nebo v garáži, radí zoo.
 
Zvíře patřící mezi primáty uteklo z expozice Ráj lemurů. Jde o samce, kterého do zoo nedávno přivezli. "Zde se zabydloval a seznamoval s ostatními lemury," uvedla zahrada. "Nápověda Madagaskar, král Jelimán, podle tučňáků kruhoocasý," doplnila s odkazem na známou animovanou sérii filmů Madagaskar.

Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. "Kdyby vlezl například do skleníku, chodby, garáže, dveře zavřete a volejte," žádá zoo.

Primáti v minulosti utekli také v jiných zoologických zahradách v Česku. Třeba v červnu 2023 se z výběhu v děčínské zoo dostala skupina devíti makaků chocholatých poté, co někdo poškodil elektrický ohradník. V květnu 2022 v pražské zoo uprchli mimo pavilon čtyři orangutani, kterým se podařilo rozpojit dva díly nerezové sítě. Zpátky je tehdy po pár desítkách minut nalákali na banán.

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