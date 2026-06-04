Z ostravské zoo utekl lemur kata, lidé se ho nemají snažit odchytit
4.6.2026 15:23 | OSTRAVA (ČTK)
Lemur kata
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Foto | Neil Strickland / Flickr
Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. "Kdyby vlezl například do skleníku, chodby, garáže, dveře zavřete a volejte," žádá zoo.
Primáti v minulosti utekli také v jiných zoologických zahradách v Česku. Třeba v červnu 2023 se z výběhu v děčínské zoo dostala skupina devíti makaků chocholatých poté, co někdo poškodil elektrický ohradník. V květnu 2022 v pražské zoo uprchli mimo pavilon čtyři orangutani, kterým se podařilo rozpojit dva díly nerezové sítě. Zpátky je tehdy po pár desítkách minut nalákali na banán.
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