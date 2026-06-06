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Do expozice žab v Liberecké zoo přibyly jedny z nejvzácnějších pralesniček

6.6.2026 18:14 | LIBEREC (ČTK)
Pralesnička ohnivá (Oophaga histrionica)
Pralesnička ohnivá (Oophaga histrionica)
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Foto | dMz / pixabay.com
Jedny z nejvzácnějších pralesniček na světě dočasně přibyly do expozice žab v pavilonu ZooExpo liberecké zoologické zahrady. Nechová je žádná jiná zahrada minimálně v Česku. Jsou ze sbírky nedávno zemřelého chovatele Milana Havlíčka z Liberecka. Novinářům to řekla zooložka a kurátorka chovu plazů a obojživelníků v Zoo Liberec Petra Hnidová.
 
"Zůstala po něm různá zvířata a nádherná kolekce ohrožených druhů pralesniček rodu Oophaga a Ameerega. To jsou takové skvosty, které v jiných zoologických zahradách, a můžu říct, že i ve světě, neuvidíte. A my jsme se domluvili s paní Havlíčkovou, že by nám je sem dočasně deponovala," řekla Hnidová. V liberecké zoo zůstanou minimálně do doby, než skončí dědické řízení.

Všechny vystavené druhy patří mezi ohrožené a některé mezi kriticky ohrožené. Hlavním důvodem je úbytek tropických deštných lesů způsobený kácením a rozšiřováním zemědělské půdy.

V liberecké expozici přibyly zejména pralesničky rodu Oophaga, které patří podle zooložky mezi nejvýrazněji zbarvené žáby na světě. Jejich sytě červené, oranžové či žluté zbarvení slouží v přírodě jako varování pro potenciální predátory. Jejich kůže totiž obsahuje jedovaté alkaloidy, které žába získává z potravy tvořené drobnými mravenci, brouky a roztoči. V lidské péči však svoji jedovatost ztrácí. Jejich rodový název v překladu značí pojídač vajec a odkazuje na specifický způsob péče o mláďata. "Samice totiž své pulce krmí neoplozenými vajíčky. Pulci se vyvíjejí odděleně v drobných vodních nádržkách, například v paždí bromélií, kam je rodiče po vylíhnutí přenášejí na zádech," dodala Hnidová.

Ve sbírce zemřelého chovatele byly pralesnička ohnivá (Oophaga histrionica) známá mimořádnou variabilitou zbarvení, pralesnička anchicayenská (Oophaga anchicayensis) i pralesnička Lehmannova (Oophaga lehmanni), která se řadí mezi nejohroženější pralesničky světa a vyskytuje se jen ve dvou oblastech Kolumbie. Na velmi malém území části Kolumbie přežívá také ohrožená pralesnička solanenská (Oophaga solanensis).

Za raritu Havlíčkovy sbírky patří podle Hnidové peruánská forma "Sisa" druhu Ameerega bassleri. Mezi chovateli je ceněná pro své atraktivní zbarvení, navíc se vyskytuje jen nedaleko vesnice San José de Sisa v Peru, podle které získala i svůj název.

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