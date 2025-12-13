https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ap-zeny-na-zanzibaru-prosvetluji-sve-vesnice-s-pomoci-solarni-energie
Ženy na Zanzibaru prosvětlují své vesnice s pomocí solární energie

13.12.2025 05:31 | DODOMA (ČTK)
Hamna Silima Nyangeová, stejně jako polovina z dvou milionů obyvatel tanzanského autonomního souostroví Zanzibar, neměla dům připojený k elektrické síti. Když padla tma, přišel i kouř. Po západu slunce se uchylovala ke kouřícím petrolejovým lampám, které jí jako jediné poskytovaly světlo. To využívalo také jejích osm dětí při studiu.
 
"Světlo bylo příliš slabé a kouř z lampy mě štípal v očích," řekla Nyangeová. Pak jednoho dne její sousedka Tatu Omary Hamadová nainstalovala solární panely a její dům za pomoci silného slunečního světla zářícího na pobřeží Indického oceánu začaly prosvětlovat žárovky. "Dnes máme světla dost," uvedla Nyangeová.

Hamadová je jednou z desítek solárních matek (solar mamas) vyškolených na Zanzibaru organizací Barefoot College International. Prošla školením v rámci programu, který přináší světlo do venkovských komunit a poskytuje pracovní místa místním ženám. Doposud se na Zanzibaru podařilo osvětlit v rámci programu 1845 domů. Barefoot College International vybírá ženy středního věku z vesnic bez elektřiny a po dobu šesti měsíců je školí na experty na solární panely. Vybrané ženy mají převážně jen základní nebo žádné formální vzdělání.

Ženy se po absolvování programu vrací do svých komunit s nejméně 50 sadami solárních panelů a s dovednostmi a vybavením pro jejich instalaci a další provoz. Barefoot College International se zaměřuje zejména na ženy středního věku, protože ty mívají silné vazby na své komunity a zároveň už se většinou nemusí naplno starat o malé děti.

"Chceme vyškolit ženy, které se stanou hybatelkami změn,“ řekla Brenda Geofreyová, ředitelka Barefoot College International Zanzibar. Zanzibarská pobočka vzdělává místní ženy již deset let. Předtím nezisková organizace vysílala ženy na školení do Indie, kde byla Barefoot College International založena. Jednou z nich byla Khazija Gharib Issaová, která byla nezaměstnanou vdovou. Nyní je hlavní školitelkou. "Dostala jsem práci a ubytování. Předtím jsem nic neměla,“ řekla Issaová.

Vedle svého stěžejního kurzu o solární energii nabízí Barefoot College International programy pro ženy v oblasti krejčovství, včelařství a udržitelného zemědělství. Každá žena, která absolvuje jeden z programů, je také proškolena v základních zdravotních znalostech, které mají následně využít ve svých vesnicích.

Zlepšení zdraví je základním posláním programů. Solární matky napomáhají zlepšení zdravotní situace nahrazováním škodlivých zdrojů světla, jako je petrolej. "Používání petroleje s sebou nese mnoho problémů," řekl Jacob Dianga, zdravotník z místní kliniky. Může dráždit oči, vdechování kouře z petrolejové lampy může způsobit dlouhodobé poškození plic. Ve stísněných domech a obchodech může petrolej způsobit požár a nebo může otrávit děti, které ho omylem vypijí.

Barefoot College International se rozšířila po celé Africe. Další pracoviště má na Madagaskaru a v Senegalu. V posledních letech byly na Zanzibar přivezeny i ženy z Malawi a Somalilandu.

Financování této neziskové organizace však zůstává výzvou, protože hlavní dárci, zejména USA a země Evropy, omezují příliv peněz pro podobné zahraniční projekty.

Další výzvou je odpor v místních komunitách, kde někteří jen těžko akceptují ženy v radikálně nové genderové roli. Kurz v oblasti solární energie provádí nábor žen se souhlasem představitelů vesnic, kteří kandidátky do programu nominují. Někteří manželé však svým manželkám ve školení brání. "Ve většině afrických komunit jsou ženy vnímány jako někdo, kdo je prostě doma," řekla Geofreyová.

Ale solární maminky říkají, že výsledky hovoří samy za sebe. "Lidé dříve říkali, že to je mužská práce. Byli překvapeni a smáli se mi," řekla Issaová. "Ale teď vidí, jak důležitá moje práce je,“ dodala.

PH

Pavel Hanzl

13.12.2025 08:03
Tohle je přesně ta správná cesta, kterou má lidstvo jít. A samozřejmě s tímto vzděláním by měly jít informace o antikoncepci.
Jenom nevím, proč je to jen pro ženské, to by chlapi nezvládli? Dělá to zcela zbytečně nátlak na místní, silně maskulinní komunity.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.12.2025 09:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Všímejte si, jak jsou oblečené. O tom kolik budou mít dětí nerozhodují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.12.2025 08:12
"V roce 2013 používali všichni dotazovaní k zavlažování dieselagregáty. V roce 2017 už 68 procent z nich používalo fotovoltaiku. V roce 2018 pak využívalo solární energie 98 procent dotazovaných".
"Tyto čtyři afghánské provincie tedy mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika".
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla
Všimněte, že tohle se děje v Afganistánu právě v době působí Američanů, článek je z roku 2020. A jak na tom budou asi dnes?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.12.2025 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, na pěstování a výrobu opia, paráda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.12.2025 09:04 Reaguje na Jaroslav Studnička
A potraviny pro lidi se tam vozí z Paroubkova Marsu?
Na druhou stranu Afganistán zásobuje největšího uživatele heroinu na světě Rusko a hned za ním Čínu.
"Absolutně nejvíce uživatelů heroinu má pravděpodobně Čína a Rusko díky velikosti populace." A to Čína má 10x tolik obyvatel.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.12.2025 09:27
Nevím, Jak svítí večer?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.12.2025 12:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
Mají supervynález, který vy nikdy nepochopíte. V odborných kruzích se tomu říká baterie.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.12.2025 10:11
Stačí se podívat, jaké IQ v Tanzánii převládá - IQ75.
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/average-iq-by-country
Jak si svět s takovými lidmi poradí, je ve hvězdách.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.12.2025 12:22
to Pavel Hanzl
13.12.2025 08:12 Na ty dýzly si dokázali vydělat, na soláry ne, ty museli dostat zadarmo v nějakém naprosto pochybném programu.
13.12.2025 09:04 Jsou to spíš kočovníci, takže hlavně pasou polopoušť.
Odpovědět
 
