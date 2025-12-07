Přesun divokých zvířat se zdá být posledním řešením ničení jejich prostředí v Keni
"Instalují tu ohrady, pracuje se tu," uvedl Patrick Wambugu, který pro KWS přesun organizoval. Žirafy byly podle něj osamělé a vystresované. Při návštěvě AFP přemístil Wambugův tým pět žiraf. Komplexní operace vyžadovala spolupráci desítek osob, několika vozidel a dokonce i vrtulníku, ze kterého ochranáři zvířata rozptýlená po rozsáhlém území vyhledávali a stříleli na ně uspávací šipky.
Žirafa je podle veterináře KWS Dominica Mijeleho nejsložitější zvíře na přepravu. Je vratká a může spadnout, ale také kopat do těch, kteří se k ní přiblíží. Tento impozantní savec musí být před transportem znehybněn, ale anestezie musí být krátká, protože "vzdálenost mezi jeho srdcem a mozkem je velká," uvedl. Aby mohl být mozek zásobován kyslíkem, musí srdce pracovat na plný výkon, ale použité léky zpomalují srdeční rytmus, vysvětlil veterinář.
Žirafě nejprve zaváží oči a po probuzení z anestezie ji pomocí lan vedou do přívěsu. Ten je následně naložen na korbu nákladního vozu. V něm spolu s další žirafou urazí asi třicet kilometrů až do svého nového domova v soukromé rezervaci Oserengoni. Po příjezdu na místo je bude veterinář týden pozorovat. "Do dvou dnů by si měly vymezit své území," odhadl a doplnil přání, že "v příštích letech se jejich počet zvýší".
S podobnými akcemi se Keňa podle Mijeleho setkává téměř každý měsíc, a to hlavně kvůli poškozování životního prostředí, ale také proto, že roste počet střetů mezi lidmi a divokou zvěří. V zemi, kde Světová banka odhadovala v roce 2024 počet obyvatel na 56,4 milionu, oproti 30 milionům v roce 2000, se zrychluje privatizace půdy a ruku v ruce s tím jde intenzivní spekulace s pozemky.
Keňští vesničané se často usazují v oblastech, které slouží jako útočiště divokým zvířatům, uvedl Evan Mkala odpovědný za programy Mezinárodního fondu na ochranu zvířat (IFAW). Okolí jezera Naivasha, které je turistickou atrakcí, ale také oblastí rostoucí ekonomické aktivity, tak zaplavili lidé, dodal.
Kvůli stoupání vodní hladiny trvajícímu několik let, které tento měsíc ještě zhoršily silné deště, musely být přesunuty tisíce lidí, stejně jako čtrnáct žiraf, více než 100 zeber a mnoho dalších zvířat. Tato přemísťování jsou však technicky náročná a velmi drahá, řekl Mkala. Provádějí se tak pouze v kritických případech, které však v Keni přicházejí stále častěji.
V zemi, která má stovky přírodních parků a soukromých rezervací přinášejících významné příjmy z cestovního ruchu, jde tedy o sladění populačního růstu, hospodářského rozvoje a ochrany zvířat, uvedl Philip Muruthi, viceprezident Nadace pro africkou faunu.
Mnoho zemí na africkém kontinentu, který zažívá silný nárůst populace, řeší podobné dilema. "Afrika však nemusí volit mezi ochranou divoké zvěře, ochranou přírody a rozvojem," doplnil Muruthi, podle kterého blaho lidí a zvířat je nedělitelné.
reklama