Při povodních varují úřady v Mosambiku před krokodýly mezi zatopenými domy
Na začátku měsíce zabil krokodýl v mozambické provincii Gaza dva lidi a zranil tři další. Další člověk zahynul při útoku krokodýla ve městě Moamba v provincii Maputo. "Chceme všechny vyzvat, aby se nepřibližovali ke stojatým vodám, protože v nich mohou být krokodýli. Řeky se propojily se všemi oblastmi, kde je voda," řekl podle místních médií zástupce oblastní správy v provincii Maputo Henriques Bongece.
Povodně zasáhly také Jihoafrickou republiku a Zimbabwe, ve všech třech zemích zabily přes sto lidí, poničily tisíce domů a potřebnou infrastrukturu, například cesty, mosty, školy a zdravotnická zařízení. AP píše, že povodně kromě nebezpečí ze strany divoké zvěře vyvolaly také vážnou humanitární krizi.
Záplavy v Mosambiku nejvíce zasáhly centrální a jižní oblasti, kde bylo postiženo více než 200 000 obyvatel, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Zároveň bylo podle organizace v Mosambiku v důsledku současných povodní podmáčeno více než 70 000 hektarů plodin, včetně těch základních, jako jsou rýže a kukuřice. To zhoršilo potravinovou nejistotu tisíců drobných zemědělců, kteří jsou na své úrodě závislí.
