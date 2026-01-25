https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pri-povodnich-varuji-urady-v-mosambiku-pred-krokodyly-mezi-zatopenymi-domy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Při povodních varují úřady v Mosambiku před krokodýly mezi zatopenými domy

25.1.2026 17:45 | MAPUTO (ČTK)
Poté, co vydatné deště a povodně postihly Mosambik a další státy jižní Afriky, varují úřady v zaplavených městech a obcích před výskytem krokodýlů. Při záplavách v zemi zahynulo nejméně 13 lidí, tři z nich podle agentury AP usmrtili právě tito plazi.
 
"Hladiny řek stoupají a voda se tak dostává do měst a hustě osídlených oblastí," uvedla místní zástupkyně Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN Paola Emersonová při návštěvě města Xai-Xai. Krokodýli, kteří žijí v nedaleké řece Limpopo, se tak podle ní mohou dostat k lidským obydlím. "To je důvod k obavám," doplnila.

Na začátku měsíce zabil krokodýl v mozambické provincii Gaza dva lidi a zranil tři další. Další člověk zahynul při útoku krokodýla ve městě Moamba v provincii Maputo. "Chceme všechny vyzvat, aby se nepřibližovali ke stojatým vodám, protože v nich mohou být krokodýli. Řeky se propojily se všemi oblastmi, kde je voda," řekl podle místních médií zástupce oblastní správy v provincii Maputo Henriques Bongece.

Povodně zasáhly také Jihoafrickou republiku a Zimbabwe, ve všech třech zemích zabily přes sto lidí, poničily tisíce domů a potřebnou infrastrukturu, například cesty, mosty, školy a zdravotnická zařízení. AP píše, že povodně kromě nebezpečí ze strany divoké zvěře vyvolaly také vážnou humanitární krizi.

Záplavy v Mosambiku nejvíce zasáhly centrální a jižní oblasti, kde bylo postiženo více než 200 000 obyvatel, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Zároveň bylo podle organizace v Mosambiku v důsledku současných povodní podmáčeno více než 70 000 hektarů plodin, včetně těch základních, jako jsou rýže a kukuřice. To zhoršilo potravinovou nejistotu tisíců drobných zemědělců, kteří jsou na své úrodě závislí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Šimpanz Foto: Robin Nieuwenkamp Shutterstock V Ugandě ochránci zvířat učí šimpanze, jak žít v blízkosti lidí Solární panel v rozvojovém světě Foto: Depositphotos Ženy na Zanzibaru prosvětlují své vesnice s pomocí solární energie Žirafy Foto: mrslorettarsmith0 pixabay Přesun divokých zvířat se zdá být posledním řešením ničení jejich prostředí v Keni

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist