Arnika: Stromů podél silnic ubývá, sází se málo nových

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladimir Wrangel / Shutterstock

Loni se v Česku pokácelo 18 015 stromů podél silnic, nově vysazeno bylo 10 718, uvedla ekologická organizace Arnika. I když počet pokácených stromů loni meziročně klesl, podle Arniky byl poměr vykácených k nově zasazeným horší než v letech 2020 a 2019. Arnika také upozornila, že silničních stromořadí v české krajině stále ubývá.

Celostátní souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic neexistují. Arnika data získala od jednotlivých krajských správ silnic. Údaje nejsou kompletní, správa silnic je totiž roztříštěná a část komunikací mají na starosti také obce a Ředitelství silnic a dálnic.

Podle údajů Arniky bylo od roku 2003 do konce loňského roku u krajských silnic vykáceno 326 497 stromů, nově vysazeno jich bylo pouze 202 394.

"Ze statistiky lze vyčíst dlouhodobé, znepokojující trendy. Poměr vykácených a vysázených stromů ukazuje, že za každé tři vykácené stromy nebyly vysazeny ani dva nové. Dlouhodobě jsou na tom nejhůře kraje Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský. Kraje, ve kterých je situace příznivější a dlouhodobě se daří nahrazovat pokácené stromy novou výsadbou v poměru přibližně 1:1 jsou Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský a Vysočina. Nejlépe si vede kraj Liberecký," vyhodnotila Arnika.

V Královéhradeckém kraji loni ubylo 4402 stromů u silnic, nahradilo je jen 185 nových. Naopak ve Středočeském zmizelo 602 stromů a nově jich silničáři vysadili 2529. Nové stromy jsou někdy vysazeny v jiných místech, než v kterých se kácelo. V letech 2014 až 2022 to byla podle ekologické organizace zhruba čtvrtina nové výsadby. Loni silničáři vysadili v jiných místech asi 13 procent stromků.

Problémem je to, že pro stromy u krajských silnic potřebují správci pozemek, který má šířku 4,5 metru od krajnice a zároveň asi dva metry za zasazeným stromem. Takové pozemky silničáři nemají a nemají peníze na jejich vykupování. Vlastníci vhodných pozemků je navíc často ani nechtějí prodat. Vysadit nové stromy na místě kácení může být podle Arniky problematické či nemožné také kvůli tomu, že by stromky poškozovala údržba a nepodařilo by se zajistit bezpečný provoz na silnici.

