Atény, které se potýkají s nedostatkem vody, zprovozní starořímský vodovod

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Atény, které hledají způsoby, jak snížit a zlepšit používání vody, začnou znovu využívat Hadriánův vodovod. Oznámil to aténský správce vodovodní sítě EYDAP, napsal deník Kathimerini. Hadriánův vodovod nechaly ve druhém století vybudovat tehdejší starořímské úřady. Nyní by měl přepravovat užitkovou vodu pro závlahu a přispívat k ochlazení některých aténských čtvrtí.Přes 20 kilometrů dlouhý vodovod, jehož název odkazuje na císaře Hadriána, byl dlouho důležitým zdrojem vody v Aténách. V současnosti končí ve čtvrti Kolonaki, která se nachází v samotném centru města.

V Hadriánově vodovodu je stále voda, která se ale nevyužívá a nakonec končí v moři, řekl deníku The New York Times Christos Jovanopulos, který pracuje na projektu pro obnovu využívání vodovodu. Firma si od tohoto kroku slibuje snížení spotřeby pitné vody, kterou obyvatelé například používají na zalévání.

Rozsáhlá část řeckého území trpí suchem a úřady hledají možnosti, jak lépe využít vodu a jak snížit její spotřebu. To se ale v Aténách a okolí, kterých se sucho rovněž týká, příliš nedaří. Podle odhadu společnosti EYDAP z poloviny prosince se letos spotřeba vody v Aténách a regionu Attika meziročně zvýšila o sedm procent. To je více, než kolik by ospravedlňoval růst populace v řeckém hlavním městě a jeho okolí. Obyvatelé podle firmy letos polevili ve snaze vodou šetřit. Za nárůstem spotřeby zřejmě stojí i horké léto.

Na menší části Hadriánova vodovodu se už jeho využívání testuje. V příštích měsících by pak společnost EYDAP mohla prodloužit délku využívané části vodovodu. Počítá se mimo jiné s tím, že voda bude sloužit pro závlahu veřejné zeleně, která v létě přispívá k ochlazování řecké metropole.

reklama