https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/australska-vlada-zaluje-americkou-firmu-3m-zada-rekordni-odskodne
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Australská vláda žaluje americkou firmu 3M, žádá rekordní odškodné

1.6.2026 11:29 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Austrálie žaluje americkou firmu 3M za škody na životním prostředí a zdraví způsobené jejími chemikáliemi. Požaduje rekordní odškodné přes dvě miliardy australských dolarů (30 miliard Kč). Informuje o tom agentura DPA.
 
Žaloba se týká hasicí pěny, která se používala na 28 vojenských základnách. Podle vlády obsahovala takzvané věčné chemikálie PFAS, které jsou odolné vůči vodě, mastnotě a teplu. Kvůli extrémní nerozložitelnosti se hromadí v přírodě i lidském těle a jsou spojovány se zdravotními riziky, jako je nižší porodní váha dětí nebo některé druhy rakoviny.

Žaloba cílí na americký konglomerát a jeho australskou dceřinou společnost, uvedla generální prokurátorka Michelle Rowlandová. Údajné pochybení společnosti 3M "vedlo k obrovským nákladům pro ministerstvo obrany a australské daňové poplatníky," řekla prokurátorka a dodala, že na vyšetřování a dekontaminaci vojenských objektů vláda zatím vynaložila miliardu australských dolarů.

"Vláda je připravena postavit se jedné z největších nadnárodních korporací na světě," uvedla prokurátorka.

Podle Canberry společnost 3M tvrdila, že v pěně obsažené materiály jsou biologicky odbouratelné a neškodné. Společnost 3M už oznámila, že se bude bránit u soudu. Podle televizní stanice SBS firma uvedla, že v Austrálii nikdy PFAS nevyráběla a přestala tam dotčené produkty prodávat přibližně před 20 lety. Australská armáda však tyto hasicí pěny prý ještě dlouho poté dál používala.

Společnost 3M čelí tisícům soudních sporů po celém světě kvůli kontaminaci PFAS, uvedla televize CNN. V USA se již v roce 2023 dohodla na mimosoudním vyrovnání v řádu miliard dolarů s dodavateli vody.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Letecký snímek nákladní lodi, z níž uniká ropa. Foto: Depositphotos Na nelegální a nezmapované úniky ropných látek dohlídne Copernicus Losos Foto: Sam Flickr Kokain v řekách a jezerech mění chování lososů, zjistili švédští vědci Počerady Foto: Zuzana Pipla Havlínová Foto Havlín Ekologové: Největším znečišťovatelem v Česku byla loni Elektrárna Počerady

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist