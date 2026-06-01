Australská vláda žaluje americkou firmu 3M, žádá rekordní odškodné
Žaloba cílí na americký konglomerát a jeho australskou dceřinou společnost, uvedla generální prokurátorka Michelle Rowlandová. Údajné pochybení společnosti 3M "vedlo k obrovským nákladům pro ministerstvo obrany a australské daňové poplatníky," řekla prokurátorka a dodala, že na vyšetřování a dekontaminaci vojenských objektů vláda zatím vynaložila miliardu australských dolarů.
"Vláda je připravena postavit se jedné z největších nadnárodních korporací na světě," uvedla prokurátorka.
Podle Canberry společnost 3M tvrdila, že v pěně obsažené materiály jsou biologicky odbouratelné a neškodné. Společnost 3M už oznámila, že se bude bránit u soudu. Podle televizní stanice SBS firma uvedla, že v Austrálii nikdy PFAS nevyráběla a přestala tam dotčené produkty prodávat přibližně před 20 lety. Australská armáda však tyto hasicí pěny prý ještě dlouho poté dál používala.
Společnost 3M čelí tisícům soudních sporů po celém světě kvůli kontaminaci PFAS, uvedla televize CNN. V USA se již v roce 2023 dohodla na mimosoudním vyrovnání v řádu miliard dolarů s dodavateli vody.
