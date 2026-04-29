Ekologové: Největším znečišťovatelem v Česku byla loni Elektrárna Počerady

29.4.2026 01:22 (ČTK)
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín
Největším znečišťovatelem v Česku byla vloni podle statistik Evropské komise uhelná elektrárna Počerady. Vypustila 4,2 milionu tun oxidu uhličitého. Mezi deseti největšími znečišťovateli v Česku je osm uhelných elektráren či tepláren a dále rafinerie v Litvínově a železárny v Třinci. Uvedly to ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR.
 
Elektrárna Počerady ze skupiny Sev.en byla loni podle ekologů největším znečišťovatelem jak z pohledu vypuštěného množství oxidu uhličitého, tak i dalších toxických látek.

Na druhém místě mezi znečišťovateli byla Elektrárna Tušimice II, kterou provozuje energetická skupina ČEZ. Loni vypustila 3,34 milionu tun oxidu uhličitého. Na rozdíl od počeradské elektrárny ale podle ekologů Tušimice oproti minulosti výrazně snížily emise dalších toxických látek.

Na dalších místech byly Elektrárna Prunéřov II, Elektrárna Ledvice, Třinecké železárny, Elektrárna Chvaletice, rafinerie Litvínov, Elektrárna a teplárna Třinec, Elektrárna Mělník a Teplárna Kladno. Z hlediska provozovatelů jsou tak v první desítce čtyři zdroje energetické skupiny ČEZ a další tři ze skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače.

Skupina Sev.en loni oznámila, že na přelomu letošního a příštího roku plánuje elektrárnu v Počeradech uzavřít. Stejné rozhodnutí se týkalo také elektrárny ve Chvaleticích a teplárny a elektrárny v Kladně. Důvodem bylo to, že se jejich provoz kvůli vysokým cenám emisních povolenek dál nevyplatí. Na začátku letošního dubna ovšem firma avizovala, že výroba v elektrárnách Počerady a Chvaletice bude pokračovat nejméně do 31. března 2027 a možná i déle. Termín posunul provozovatel s ohledem na aktuální situaci na energetických trzích, zejména v cenách elektřiny a emisních povolenek, respektive zemního plynu.

Z letošní analýzy ČEPS vyplynulo, že pro bezpečný provoz tuzemské soustavy je nutné dočasně zachovat provoz dvou bloků ve Chvaleticích. Uzavření elektrárny v Počeradech a Kladně by naopak problémy způsobit nemělo.

"Je ironické a zároveň smutné, že největším jednotlivým zdrojem skleníkového oxidu uhličitého i toxických látek v ovzduší je elektrárna, kterou česká energetika vůbec nepotřebuje a mohla by být hned odstavena. Tato situace je zároveň důvod stavět na našem území na vhodných místech větrné elektrárny, které ovzduší neznečišťují, dodávají levnější elektřinu, a budou tedy úspěšně konkurovat škodlivému a překonanému spalování uhlí," řekl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Seznam deseti největších znečišťovatelů v ČR

Zařízení

typ

emise oxidu uhličitého (v milionech tun)

vlastník

Elektrárna Počerady

uhelná elektrárna

4,23

Sev.en

Elektrárna Tušimice II

uhelná elektrárna

3,34

ČEZ

Elektrárna Prunéřov II

uhelná elektrárna

3,28

ČEZ

Elektrárna Ledvice

uhelná elektrárna

3,22

ČEZ

Třinecké železárny

železárny (využívání uhlí)

2,5

Třinecké železárny

Elektrárna Chvaletice

uhelná elektrárna

2,25

Sev.en

Rafinerie Litvínov

petrochemie + spalování uhlí

2,003

Orlen Unipetrol

Elektrárna a teplárna Třinec

uhelná elektrárna a teplárna

1,34

Energetika Třinec

Elektrárna Mělník

uhelná teplárna

1,33

ČEZ

Teplárna Kladno

uhelná teplárna

1,27

Sev.en

zdroj: Hnutí Duha a Greenpeace ČR

