Ekologové: Největším znečišťovatelem v Česku byla loni Elektrárna Počerady
Na druhém místě mezi znečišťovateli byla Elektrárna Tušimice II, kterou provozuje energetická skupina ČEZ. Loni vypustila 3,34 milionu tun oxidu uhličitého. Na rozdíl od počeradské elektrárny ale podle ekologů Tušimice oproti minulosti výrazně snížily emise dalších toxických látek.
Na dalších místech byly Elektrárna Prunéřov II, Elektrárna Ledvice, Třinecké železárny, Elektrárna Chvaletice, rafinerie Litvínov, Elektrárna a teplárna Třinec, Elektrárna Mělník a Teplárna Kladno. Z hlediska provozovatelů jsou tak v první desítce čtyři zdroje energetické skupiny ČEZ a další tři ze skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače.
Skupina Sev.en loni oznámila, že na přelomu letošního a příštího roku plánuje elektrárnu v Počeradech uzavřít. Stejné rozhodnutí se týkalo také elektrárny ve Chvaleticích a teplárny a elektrárny v Kladně. Důvodem bylo to, že se jejich provoz kvůli vysokým cenám emisních povolenek dál nevyplatí. Na začátku letošního dubna ovšem firma avizovala, že výroba v elektrárnách Počerady a Chvaletice bude pokračovat nejméně do 31. března 2027 a možná i déle. Termín posunul provozovatel s ohledem na aktuální situaci na energetických trzích, zejména v cenách elektřiny a emisních povolenek, respektive zemního plynu.
Z letošní analýzy ČEPS vyplynulo, že pro bezpečný provoz tuzemské soustavy je nutné dočasně zachovat provoz dvou bloků ve Chvaleticích. Uzavření elektrárny v Počeradech a Kladně by naopak problémy způsobit nemělo.
"Je ironické a zároveň smutné, že největším jednotlivým zdrojem skleníkového oxidu uhličitého i toxických látek v ovzduší je elektrárna, kterou česká energetika vůbec nepotřebuje a mohla by být hned odstavena. Tato situace je zároveň důvod stavět na našem území na vhodných místech větrné elektrárny, které ovzduší neznečišťují, dodávají levnější elektřinu, a budou tedy úspěšně konkurovat škodlivému a překonanému spalování uhlí," řekl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.
Seznam deseti největších znečišťovatelů v ČR
|
Zařízení
|
typ
|
emise oxidu uhličitého (v milionech tun)
|
vlastník
|
Elektrárna Počerady
|
uhelná elektrárna
|
4,23
|
Sev.en
|
Elektrárna Tušimice II
|
uhelná elektrárna
|
3,34
|
ČEZ
|
Elektrárna Prunéřov II
|
uhelná elektrárna
|
3,28
|
ČEZ
|
Elektrárna Ledvice
|
uhelná elektrárna
|
3,22
|
ČEZ
|
Třinecké železárny
|
železárny (využívání uhlí)
|
2,5
|
Třinecké železárny
|
Elektrárna Chvaletice
|
uhelná elektrárna
|
2,25
|
Sev.en
|
Rafinerie Litvínov
|
petrochemie + spalování uhlí
|
2,003
|
Orlen Unipetrol
|
Elektrárna a teplárna Třinec
|
uhelná elektrárna a teplárna
|
1,34
|
Energetika Třinec
|
Elektrárna Mělník
|
uhelná teplárna
|
1,33
|
ČEZ
|
Teplárna Kladno
|
uhelná teplárna
|
1,27
|
Sev.en
zdroj: Hnutí Duha a Greenpeace ČR
reklama