Australsko-japonský vědecký tým natočil ryby v rekordní hloubce osmi kilometrů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Japonské příkopy byly neuvěřitelným místem k prozkoumání, jsou tak bohaté na život, dokonce až na samém dně," uvedl vedoucí expedice Alan Jamieson.

Deepest ever fish caught on camera https://t.co/KR7t3PGI1B — BBC News (World) (@BBCWorld) April 1, 2023

Vědecký tým z Austrálie a Japonska natočil a odchytil ryby v rekordní hloubce více než osmi kilometrů pod mořskou hladinou, uvedla agentura Reuters. Expedice, která je součástí desetiletého výzkumu nejhlubší rybí populace na planetě, strávila na moři u jihu Japonska dva měsíce a mořské dno zkoumala pomocí dálkově ovládaných kamer. Ty zachytily druh ryby z čeledi terčovkovitých plovoucí v hloubce 8336 metrů v Boninském příkopu.

"Japonské příkopy byly neuvěřitelným místem k prozkoumání, jsou tak bohaté na život, dokonce až na samém dně," uvedl vedoucí expedice Alan Jamieson ze Západoaustralské univerzity, která na výzkumu spolupracovala s Tokijskou univerzitou mořské vědy a technologie.

Jamieson potvrdil, že tým odchytil dvě ryby druhu Pseudoliparis belyaevi do pastí nastražených v hloubce 8022 metrů v Japonském příkopu. Jedná se o první ryby odchycené více než osm kilometrů pod mořskou hladinou.

Kamery spuštěné z výzkumného plavidla typu DSSV Pressure Drop pak v Boninském příkopu zaznamenaly blíže neupřesněný druh ryby z čeledi terčovkovitých plovoucí o dalších více než 300 metrů hlouběji.

"Nedoceňujeme skutečnost, že to (hluboké moře) je v podstatě většina planety Země a že by se měly vynaložit prostředky na jeho pochopení a na to, abychom zjistili, jak ho ovlivňujeme a jak funguje," dodal Jamieson.

