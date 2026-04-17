AVE CZ neuspěla u soudu ve sporu s Rybitví, územní plán obce je platný
Zástupci Rybitví měli z rozhodnutí radost, ale jsou si vědomi, že ještě není konec. Proti spalovně bojuje obec 20 let. Firma AVE CZ vlastní odstavenou spalovnu od roku 2006. Chce ji zmodernizovat a spalovat tam až 20 000 tun nebezpečných odpadů. Nová změna územního plánu to ale nepovoluje.
"Nezastírám radost, ale s velkou pokorou. Nicméně jsme spokojení, že soud nám nezrušil náš územní plán. Jsou tam dva dílčí body, které soud zrušil, ale my v tom nevidíme problém," řekla starostka Eva Šmeralová (Sdružení Pro Rybitví).
Obec změnila územní plán v roce 2010 a rok později ho ale zrušil soud. Novou změnu územního plánu schválila loni. V ní umožňuje provoz spalovny, ale v takovém rozsahu, v jakém byl při uzavření v roce 2004, kdy spalovnu odstavila firma Synthesia.
"Může zde být zařízení pro likvidaci odpadů lokálního charakteru s vydanými povoleními, konkrétně spalovna nebezpečných odpadů, která byla součástí čistírny odpadních vod a sloužila ke spalování čistírenských kalů vznikajících přímo v sousedství. Pro nás jde o významný úspěch," řekl předseda stavebního výboru obce Rybitví a zastupitel Darek Horník.
Ve dvou bodech soud AVE CZ vyhověl a zrušil dvě pasáže v územním plánu Rybitví. Šlo o požadavek obce, aby vlastníci identifikovali a sanovali staré ekologické zátěže na svých pozemcích, případně likvidovali nynější provozy, pokud nadměrně zatěžují životní prostředí. Tyto věty musí obec z dokumentu odstranit.
AVE CZ vyjádřilo nespokojenost a plánuje kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Od roku 2023 má kladné povolení vlivu stzavby na životní prostředí EIA a připravuje integrované povolení.
"Tento případ zároveň ilustruje něco, o čem by se mělo mluvit nahlas, investor může mít za pravdu u Nejvyššího správního soudu i ministerstva, a přesto strávit 20 let v řízeních, aniž by cokoliv postavil. To je prostředí, které zahraničním i domácím investorům vysílá velmi špatný signál," řekl mluvčí firmy AVE CZ Tománek.
