zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Babiš v dopise žádá EU o odklad systému ETS 2 a kritizuje ceny povolenek

2.2.2026 17:55 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 8
Foto | ALDE / Flickr
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádá odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
 
Na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš řekl, že emisní povolenky v současnosti ničí evropský průmysl. Vláda schválila rámcovou pozici ministerstva životního prostředí a revidovala českou pozici k systému ETS 2. Podle něj Česko vnímá, že kolegové z EU přicházejí s různými návrhy, český návrh je však konkrétní.

V dopise také zmiňuje zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek, akcelerování všech schvalovacích a povolovacích procesů, podpoření výstavby dalších přeshraničních propojení v elektřině a plynu nebo posílení unijní surovinové nezávislosti.

Mezi priority patří také stanovení pouze jednoho unijního cíle, a to snížení emisí oxidu uhličitého. Určování dalších dílčích cílů omezuje prostor členských států pro vlastní energetická rozhodnutí a může být méně efektivní a finančně náročnější než individuální přístupy, uvádí dopis.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že summit o konkurenceschopnosti se zaměří na dopady na průmysl, což je pro Českou republiku zásadní téma vzhledem k tomu, že jde o průmyslově orientovanou zemi. Český přístup označil za "návrat k rozumu". Podle něj Česko v rámci Evropy zaujímá racionální pozici a chce patřit mezi lídry, kteří tato témata budou prosazovat.

Předseda opoziční ODS Martin Kupka ocenil to, že nynější kabinet navázal v tlaku na konkurenceschopnost Evropy a zmírňování regulací a emisních cílů v automobilovém průmyslu na bývalý kabinet Petra Fialy (ODS). "Česká republika musí být na evropském poli velmi aktivní," řekl novinářům.

Materiál se netýká pouze systému ETS 1, který podle Havlíčka likviduje průmyslovou výrobu a původní energetiku příliš rychlým tempem, ale také systému ETS 2. U něj Česko varuje před opakováním scénáře s ETS 1, který vedl k přesunu průmyslu například do Spojených států a následně k dovozu výrobků zpět do Evropy. V případě ETS 2 by podle něj hrozilo také rozevírání nůžek mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými domácnostmi.

Systém obchodování s emisními povolenkami (ETS 1) Evropská unie zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku.

ETS 2 počítá s rozšířením systému na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2027, přičemž má podle kritiků dopadat nepřímo i na domácnosti a malé firmy prostřednictvím vyšších cen paliv a energií. Součástí zavedení ETS 2 má být i Sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Rada EU a Evropský parlament se v prosinci dohodly na odložení zavedení ETS 2 o jeden rok, tedy na 2028.

Česko zároveň odmítá emisní cíle u osobních automobilů a navrhuje razantní kroky k posílení surovinové soběstačnosti. Tyto kroky jsou podle Havlíčka plně v souladu s hospodářskou strategií, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Podle něj se rýsují i spojenci napříč unií, přičemž poměrně významným partnerem může být Německo.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (8)
PN

Petr Novotný

2.2.2026 18:59
Problém této vlády je v tom ,že žádné snižování emisí CO2 nechce. ETS1 funguje skvěle, prostě odstraňuje fosilní paliva z trhu. To že se odložilo zavedení ETS2 je velký problém, protože to rozvážilo celý systém přechodu na nové zdroje, protože fosilní paliva pro dopravu a vytápění budov jsou zvýhodněná proti elektřině která už má v ceně zahrnutou povolenku. Přitom základ pro přechod na nové zdroje je elektrifikace a ne topení uhlí nebo plynem a provoz auta se spalovacím motorem. Nekonkurenceschopnost EU není dána tím ,že je u nás dražší el. energie, ale tím že v zemích s nižšími platy jako je Čína jsou dnes schopni vyrábět levněji stejně kvalitní a nebo i lepší výrobky než vyrábíme my tady - to je ta změna. Bránit se proti tomu lze jen jedním způsobem omezit dovoz do EU v opačném případě poklesne cena měny ,protože dovoz nebude krytý vývozem a tím poklesne životní úroveň lidí. Omezit dovoz fosilních paliv nás osvobodí jak od nutnosti tolik vyvážet tak i od vydírání dodavatelů. A získání potřebné míry nezávislosti na okolí. Omezení emisí CO2, které vedou k oteplování planety je jen jedním z vedlejších efektů. Rozhodně není pravda jak si myslí Babiš že budeme bohatší, když budeme závislí na dovozech plynu a ropy od Američanů - budeme chudší
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 19:28 Reaguje na Petr Novotný
Tvrzení : "Přitom základ pro přechod na nové zdroje je elektrifikace..." vypadá jako pravda, nicméně neříkáte, kde tu EE vzít v dostatečném množství a ve správném čase.
Spotřeba celkové energie je jen u nás asi 30 GW, což je : 28 JE nebo, 80% plochy státu VTE, nebo 40% plochy FVE ovšem jen když fouká nebo svítí a k tomu tedy asi 20 tisíc 5MW baterek, nebo 150 Dlouhých strání, a nebo 5x ČR plocha lesa či polí na biomasu. A to je to, proč je vaše tvrzení nebezpečný nesmysl.
Odpovědět
PN

Petr Novotný

2.2.2026 19:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
v GW se měří výkon spotřeba v GWh. Myslel jste asi 300GWh což byla dříve naše celková spotřeba všech druhů energie. Nicmémě takto se to nedá počítat el. energie je výrazně účinnější třeba v dopravě a vytápění nejméně 3x. Dále pak přechod jsou i teplovody z existujích jaderných el. takže například nápad vytápět 2/3 ČB a 1/2 Brna jinak než z JE a nestavět horkovody do dalších měst a místo toho dovážet plyn není příliš chytré. Další věc jsou úspory většina el. enegie pro vytápění by šla ušetřit lepší izolací budov. Když to vezmu matematicky pak asi 14TWh na elektromobilu včetně nákladní dopravy - cca 2 bloky JE. Vytápění budov do samé to jsou 4 bloky. Další 2 bloky nahradí uhlí. Takže 6 jaderných bloků ty by chtělo co nejdříve rozestavět. A dále vyčkávat jak se bude vyvíjet vývoj a možnosti OZE zejméma FVE a akumulace nebo vysokoteplotní tepelná čerpadla pro průmysl a podle toho plánovat dál. Zatím se neděje nic. Kromě toho že instalujeme na obyvatele 4x méně FVE než Čína a likvidujeme vývoz el. energie. K tomu přijde Babiš a žádá o zrušení ETS2 a revizi ETS1. Kdo chce stoupat musí šlapat , tak to vždycky bylo je i bude.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 21:35 Reaguje na Petr Novotný
No důležitější než celková spotřeba v GWh je příkon v GW, protože energie nejde schovat na třeba 5 nebo i 50 dní.
Ale Celková spotřeba ee je asi 80 TWh pozor TWh nikoli GWh tedy 1000x více, no a celková spotřeba energie pro stát je asi 300 TWh. Lze se podívat na WIKI. Bez těch 300 TWh se stát zastaví. Podělte si to asi 10 tisíci hodinami v roce a je to asi 30GW výroba trvale.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2026 20:24 Reaguje na Petr Novotný
Pro tuhle vládu hlupáků a populistů je nějaká dekarbonizace zcela mimo možnost chápání.
Takový Turek absolutně nechápe, cp to je klimatická změna a proč nastává, naprostá tragédie.

https://www.forum24.cz/turek-je-ohledne-klimatu-dost-negramotny-vladni-zmocnenec-by-mel-byt-aspon-na-urovni-skolaka?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context
Odpovědět
PN

Petr Novotný

2.2.2026 21:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Turek je tragédie souhlas, ale na druhou stranu Fialova vláda nedělala energetickou politiku taky dobře. Například dotace do pálení dřeva, byly naprosto mimo, protože pálení dřeva žádné dotace nepotřebuje. Omezili dotace do FVE na RD tak ,že se přestaly stavět a neustále měnili podmínky dotačních programů a navíc omezení dotací na výkon 10kW a jejich nastavení znamenal často to že se za dotace instalovaly ty nejméně efektivní malé FVE, kde je vysoká cena instalace proti výrobě. ČEZU distribuce pak umožnili ,aby neuznával zkoušky střídačů v evropských laboratoří to vedlo k růstu nákladům a omezení portfolia střídačů.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 21:50 Reaguje na Petr Novotný
Vy si nečtete co píšu. Žádná vláda, tedy ani ta Fialova neumí postavit zdroje o výkonu 30 GW (30 Temelínů), nebo zastavět 1/2 plochy státu FV a k tomu zásobní zdroje např 20 tisíc 5 MW baterek nebo 150 Dlouhých strání. Uvědomte si že mohou dělat jen to co EU, tedy brm brm brm, že to jede, že císař má nové šaty..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2026 20:22
A proč jim to pořád dokola melduje? To tam ví všichni a taky všichni ví, že je to pitomost. To se pruží jen pro své koblihy, že?
Proč nejdeme tímhle směrem? Je daleko výhodnější a ještě nám na to dá EU dotace:
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-v-pripravenosti-na-zelene-technologie-treti-na-svete-lepsi-jsou-jen-japonsko-a-nemecko-40547875#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Odpovědět
 
