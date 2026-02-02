Babiš v dopise žádá EU o odklad systému ETS 2 a kritizuje ceny povolenek
V dopise také zmiňuje zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek, akcelerování všech schvalovacích a povolovacích procesů, podpoření výstavby dalších přeshraničních propojení v elektřině a plynu nebo posílení unijní surovinové nezávislosti.
Mezi priority patří také stanovení pouze jednoho unijního cíle, a to snížení emisí oxidu uhličitého. Určování dalších dílčích cílů omezuje prostor členských států pro vlastní energetická rozhodnutí a může být méně efektivní a finančně náročnější než individuální přístupy, uvádí dopis.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že summit o konkurenceschopnosti se zaměří na dopady na průmysl, což je pro Českou republiku zásadní téma vzhledem k tomu, že jde o průmyslově orientovanou zemi. Český přístup označil za "návrat k rozumu". Podle něj Česko v rámci Evropy zaujímá racionální pozici a chce patřit mezi lídry, kteří tato témata budou prosazovat.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka ocenil to, že nynější kabinet navázal v tlaku na konkurenceschopnost Evropy a zmírňování regulací a emisních cílů v automobilovém průmyslu na bývalý kabinet Petra Fialy (ODS). "Česká republika musí být na evropském poli velmi aktivní," řekl novinářům.
Materiál se netýká pouze systému ETS 1, který podle Havlíčka likviduje průmyslovou výrobu a původní energetiku příliš rychlým tempem, ale také systému ETS 2. U něj Česko varuje před opakováním scénáře s ETS 1, který vedl k přesunu průmyslu například do Spojených států a následně k dovozu výrobků zpět do Evropy. V případě ETS 2 by podle něj hrozilo také rozevírání nůžek mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými domácnostmi.
Systém obchodování s emisními povolenkami (ETS 1) Evropská unie zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku.
ETS 2 počítá s rozšířením systému na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2027, přičemž má podle kritiků dopadat nepřímo i na domácnosti a malé firmy prostřednictvím vyšších cen paliv a energií. Součástí zavedení ETS 2 má být i Sociální klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti. Rada EU a Evropský parlament se v prosinci dohodly na odložení zavedení ETS 2 o jeden rok, tedy na 2028.
Česko zároveň odmítá emisní cíle u osobních automobilů a navrhuje razantní kroky k posílení surovinové soběstačnosti. Tyto kroky jsou podle Havlíčka plně v souladu s hospodářskou strategií, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Podle něj se rýsují i spojenci napříč unií, přičemž poměrně významným partnerem může být Německo.
Petr Novotný2.2.2026 18:59
Slavomil Vinkler2.2.2026 19:28 Reaguje na Petr Novotný
Spotřeba celkové energie je jen u nás asi 30 GW, což je : 28 JE nebo, 80% plochy státu VTE, nebo 40% plochy FVE ovšem jen když fouká nebo svítí a k tomu tedy asi 20 tisíc 5MW baterek, nebo 150 Dlouhých strání, a nebo 5x ČR plocha lesa či polí na biomasu. A to je to, proč je vaše tvrzení nebezpečný nesmysl.
Petr Novotný2.2.2026 19:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
Slavomil Vinkler2.2.2026 21:35 Reaguje na Petr Novotný
Ale Celková spotřeba ee je asi 80 TWh pozor TWh nikoli GWh tedy 1000x více, no a celková spotřeba energie pro stát je asi 300 TWh. Lze se podívat na WIKI. Bez těch 300 TWh se stát zastaví. Podělte si to asi 10 tisíci hodinami v roce a je to asi 30GW výroba trvale.
Pavel Hanzl2.2.2026 20:24 Reaguje na Petr Novotný
Takový Turek absolutně nechápe, cp to je klimatická změna a proč nastává, naprostá tragédie.
https://www.forum24.cz/turek-je-ohledne-klimatu-dost-negramotny-vladni-zmocnenec-by-mel-byt-aspon-na-urovni-skolaka?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context
Petr Novotný2.2.2026 21:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Slavomil Vinkler2.2.2026 21:50 Reaguje na Petr Novotný
Pavel Hanzl2.2.2026 20:22
Proč nejdeme tímhle směrem? Je daleko výhodnější a ještě nám na to dá EU dotace:
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-v-pripravenosti-na-zelene-technologie-treti-na-svete-lepsi-jsou-jen-japonsko-a-nemecko-40547875#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz