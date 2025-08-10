https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babylon-na-domazlicku-je-ve-finale-evropske-zahradnicke-souteze-entente-florale
Babylon na Domažlicku je ve finále evropské zahradnické soutěže Entente Florale

10.8.2025 00:38 | BABYLON (ČTK)
Rekreační obec Babylon u hranic s Německem je ve finále mezinárodní zahradnické soutěže Entente Florale. Soutěž hodnotí péči o životní prostředí a veřejnou zeleň v evropských městech a vesnicích. O vítězích se mezi 11 finalisty rozhodne ve slovinském městě Velenje od 24. do 28. září, řekl ČTK starosta Pavel Bambásek (Pro Babylon).
 
"Loni jsme se poprvé přihlásili do soutěže Vesnice roku a vyhráli Zelenou stuhu za zeleň a životní prostředí, krajské i celostátní kolo. Pro naši vesničku s 370 obyvateli je to obrovský úspěch. A to, že reprezentujeme republiku v evropské soutěži, je úžasné," uvedl. V 50. ročníku jsou podle starosty přihlášeny třeba francouzská města Nice a Nantes a menší sídla z Rumunska, Maďarska, Itálie, Německa a Irska.

Mezinárodní porota si nedávno prohlédla obec a seznámila se s jejími záměry. "Říkali, že tu komunita drží při sobě, že plány, co máme, realizujeme velmi dobře v propojení s přírodou, a že zároveň myslíme na dlouhodobou udržitelnost," uvedl Bambásek.

Babylon je obklopený lesy. "Krajinu a čistou přírodu ochraňujeme a zkrášlujeme. Snažíme se s ní kombinovat relaxaci a turismus, aby tu lidé mohli pohodově žít i rekreovat se. Zeleň je naše priorita," řekl starosta.

"Máme všechno na akumulátory - elektroauto, užitkový a nákladní vůz i tříkolku, veškerou techniku na údržbu, třeba pily a křovinořezy," dodal starosta. Obec má fotovoltaické panely na úřadě, školce a čistírně vody. "Takže si elektřinu sami vyrábíme a nabíjí nám všechny stroje," doplnil s tím, že i to vzala porota v potaz.

Obci podle něj přibývá občanů, protože se v ní lidem líbí. V obci je relaxační a sportovní areál a velké dětské hřiště, kde jsou bezplatné veřejné toalety. Nově opravený je návesní rybník. Babylon zahájil hodně projektů - od protipovodňových opatření přes budování tůní a přirozené vsakování dešťové vody.

V obci je rekreační rybník, nejznámější v kraji, který patří městu Domažlice, a velký obecní kemp s dřevěnými chatkami a plochami pro karavany a stany. Od letoška je otevřený celoročně. "Je tam nový samoobslužný vjezd se závorou, nemusí tam být recepční," řekl Bambásek. Nové je zázemí pro obytná auta - myčka kazet toalet a výlevky na špinavou vodu.

Babylon, kde mají polovinu domů místní a půlku rekreanti, usiluje 50 let o obchvat, který by vyvedl auta z Plzně do Německa mimo obec. Stavba začne v roce 2027 a potrvá dva roky. Hned poté by chtěla obec požádat o status vzdušných lázní.

