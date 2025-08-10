Babylon na Domažlicku je ve finále evropské zahradnické soutěže Entente Florale
Mezinárodní porota si nedávno prohlédla obec a seznámila se s jejími záměry. "Říkali, že tu komunita drží při sobě, že plány, co máme, realizujeme velmi dobře v propojení s přírodou, a že zároveň myslíme na dlouhodobou udržitelnost," uvedl Bambásek.
Babylon je obklopený lesy. "Krajinu a čistou přírodu ochraňujeme a zkrášlujeme. Snažíme se s ní kombinovat relaxaci a turismus, aby tu lidé mohli pohodově žít i rekreovat se. Zeleň je naše priorita," řekl starosta.
"Máme všechno na akumulátory - elektroauto, užitkový a nákladní vůz i tříkolku, veškerou techniku na údržbu, třeba pily a křovinořezy," dodal starosta. Obec má fotovoltaické panely na úřadě, školce a čistírně vody. "Takže si elektřinu sami vyrábíme a nabíjí nám všechny stroje," doplnil s tím, že i to vzala porota v potaz.
Obci podle něj přibývá občanů, protože se v ní lidem líbí. V obci je relaxační a sportovní areál a velké dětské hřiště, kde jsou bezplatné veřejné toalety. Nově opravený je návesní rybník. Babylon zahájil hodně projektů - od protipovodňových opatření přes budování tůní a přirozené vsakování dešťové vody.
V obci je rekreační rybník, nejznámější v kraji, který patří městu Domažlice, a velký obecní kemp s dřevěnými chatkami a plochami pro karavany a stany. Od letoška je otevřený celoročně. "Je tam nový samoobslužný vjezd se závorou, nemusí tam být recepční," řekl Bambásek. Nové je zázemí pro obytná auta - myčka kazet toalet a výlevky na špinavou vodu.
Babylon, kde mají polovinu domů místní a půlku rekreanti, usiluje 50 let o obchvat, který by vyvedl auta z Plzně do Německa mimo obec. Stavba začne v roce 2027 a potrvá dva roky. Hned poté by chtěla obec požádat o status vzdušných lázní.
reklama