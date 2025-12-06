V karvinském parku vzniká ovocný sad, má pomoci zmírnit šíření jmelí
"Různé druhy stromů a keřů slouží jako optimální přísun potravy ptactva. Domníváme se, že její dostatek v této formě zpomalí šíření parazitického jmelí na zdravé stromy ve městě. Projekt Náš sad je tedy novou přírodní cestou v boji se jmelím,“ uvedl náměstek primátora Radim Slíva (SOCDEM).
S šířením jmelí Karviná bojuje obdobně jako další města v regionu. "Jmelí se šíří prostřednictvím ptáků, kteří konzumují jeho bobule. Na zdravých stromech pak začíná růst nová rostlina jmelí, která oslabuje napadený strom. Cílem je proto vytvořit pestrý výběr potravy pro volně žijící ptactvo,“ řekl Slíva.
Mezi vysazovanými dřevinami jsou například jabloně, slivoně, třešně, ořešáky, kaštanovníky, aronie, dříny, ptačí jeřáby, šípkové růže nebo černý bez. Stromy se sází v přirozených rozestupech o délce sedmi metrů, aby měly dostatek prostoru pro růst. Vysazované sazenice jsou zhruba šest až 12 let staré, aby se dobře ujaly a brzy vytvořily stabilní porost. První plody by se na nich měly objevit během několika let, kdy se stromy plně ujmou a zakoření.
"Před zimou potřebují stromy hlavně dobrý start, proto připravujeme výsadbové jámy s kvalitní půdou a používáme substrát s aktivní složkou pro rychlé zakořenění. Mladé dřeviny jsou fixovány, aby dobře odolaly větru a zimnímu období. Na jaře pak budeme pokračovat v pravidelné zálivce a kontrole stavu,“ uvedl za zhotovitele Adam Mareš.
Sad má ptákům poskytnout nejen dostatek potravy, ale také bezpečný úkryt a prostor pro hnízdění. Do projektu město zapojilo i karvinské školáky, kteří vyráběli ptačí budky. "Pracovníci Technických služeb Karviná je nyní instalují v parku, aby se v nich ptáci mohli na jaře zabydlet," doplnil Slíva.
Na projektu město spolupracuje s odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří připravili doporučení pro založení sadu, a to od umístění budek až po jeho údržbu.
