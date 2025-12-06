https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-karvinskem-parku-vznika-ovocny-sad-ma-pomoci-zmirnit-sireni-jmeli
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V karvinském parku vzniká ovocný sad, má pomoci zmírnit šíření jmelí

6.12.2025 01:16 | KARVINÁ (ČTK)
"Různé druhy stromů a keřů slouží jako optimální přísun potravy ptactva. Domníváme se, že její dostatek v této formě zpomalí šíření parazitického jmelí na zdravé stromy ve městě. Projekt Náš sad je tedy novou přírodní cestou v boji se jmelím,“ uvedl náměstek primátora Radim Slíva.
"Různé druhy stromů a keřů slouží jako optimální přísun potravy ptactva. Domníváme se, že její dostatek v této formě zpomalí šíření parazitického jmelí na zdravé stromy ve městě. Projekt Náš sad je tedy novou přírodní cestou v boji se jmelím,“ uvedl náměstek primátora Radim Slíva.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V parku Boženy Němcové v Karviné vzniká ovocný sad, který bude veřejně přístupný. Na ploše zhruba 6300 metrů čtverečních pracovníci odborné firmy vysadí více než 50 ovocných stromů a přibližně 130 keřů. Sad má posílit biodiverzitu a pomoci zmírnit rozšiřování jmelí. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
 
"Stromy i keře byly vybrány tak, aby obohatily městskou zeleň, poskytly potravu i úkryt ptactvu a zároveň podpořily přirozenou rozmanitost přírody v parku," uvedla mluvčí. Projekt město nazvalo Náš sad. Od výsadby si slibuje i zpomalení šíření parazitického jmelí.

"Různé druhy stromů a keřů slouží jako optimální přísun potravy ptactva. Domníváme se, že její dostatek v této formě zpomalí šíření parazitického jmelí na zdravé stromy ve městě. Projekt Náš sad je tedy novou přírodní cestou v boji se jmelím,“ uvedl náměstek primátora Radim Slíva (SOCDEM).

S šířením jmelí Karviná bojuje obdobně jako další města v regionu. "Jmelí se šíří prostřednictvím ptáků, kteří konzumují jeho bobule. Na zdravých stromech pak začíná růst nová rostlina jmelí, která oslabuje napadený strom. Cílem je proto vytvořit pestrý výběr potravy pro volně žijící ptactvo,“ řekl Slíva.

Mezi vysazovanými dřevinami jsou například jabloně, slivoně, třešně, ořešáky, kaštanovníky, aronie, dříny, ptačí jeřáby, šípkové růže nebo černý bez. Stromy se sází v přirozených rozestupech o délce sedmi metrů, aby měly dostatek prostoru pro růst. Vysazované sazenice jsou zhruba šest až 12 let staré, aby se dobře ujaly a brzy vytvořily stabilní porost. První plody by se na nich měly objevit během několika let, kdy se stromy plně ujmou a zakoření.

"Před zimou potřebují stromy hlavně dobrý start, proto připravujeme výsadbové jámy s kvalitní půdou a používáme substrát s aktivní složkou pro rychlé zakořenění. Mladé dřeviny jsou fixovány, aby dobře odolaly větru a zimnímu období. Na jaře pak budeme pokračovat v pravidelné zálivce a kontrole stavu,“ uvedl za zhotovitele Adam Mareš.

Sad má ptákům poskytnout nejen dostatek potravy, ale také bezpečný úkryt a prostor pro hnízdění. Do projektu město zapojilo i karvinské školáky, kteří vyráběli ptačí budky. "Pracovníci Technických služeb Karviná je nyní instalují v parku, aby se v nich ptáci mohli na jaře zabydlet," doplnil Slíva.

Na projektu město spolupracuje s odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří připravili doporučení pro založení sadu, a to od umístění budek až po jeho údržbu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Břízy Foto: stafichukanatoly pixabay V Roztokách u Prahy postupně vznikne v Tichém údolí nový park Most Červeňák v Pardubicích Foto: Petr1888 Wikimedia Commons V Pardubicích začala obnova Červeňáku, kácení stromů potrvá do jara Lavička Foto: Eric X Unsplash Holice připravují revitalizaci farních zahrad a jejich zpřístupnění veřejnosti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist