V Roztokách u Prahy postupně vznikne v Tichém údolí nový park

6.12.2025 00:59 (ČTK)
Diskuse: 3
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | stafichukanatoly / pixabay.com
V Roztokách u Prahy postupně vznikne v Tichém údolí nový park. Je v místě bývalé zahrady u domu židovské rodiny Menzelových, proto jej město nazývá Menzelova zahrada. Úpravy potrvají několik let a celkově mohou stát podle předběžných odhadů kolem 20 milionů korun. Park bude mít různé zóny, některé budou určené pro hry a různé aktivity, ale chybět nebude ani klidová část, řekla ČTK roztocká radní Marcela Šášinková (Společně pro Roztoky a Žalov).
 
Už minulý rok se mohli roztočtí obyvatelé vyjadřovat k budoucí podobě a využití parku. I na základě jejich podnětů vznikla studie, město také spolupracuje s krajinářskou architektkou. Projekt rozdělí do několika etap, chce také využít dotace. Nyní se věnuje mimo jiné údržbě zeleně, letos také přibyly prvky pro rekreaci, například lehátka nebo houpací sítě. "Příští rok určitě bychom chtěli pro veřejnost připravit hygienické zázemí," doplnila radní.

V parku bude část věnovaná teenagerům i zóna pro malé děti s pískovištěm a herními prvky, dále vznikne zázemí, přístřešek, místo pro grilování, ale nebude chybět ani lokalita pro odpočinek a klidnou relaxaci.

V Tichém údolí byla v předválečné době řada vil židovských podnikatelů, ale jen zlomek z nich stát podle radní po válce vrátil potomkům, kteří přežili.

FS

Frantisek Stanek

6.12.2025 02:54
Tak proč ta republika dnes Česká republika 2025 to těm potomkům Israele nevrátila. Proč takovou politiku falešných úsměvů demokracie po 1988=09 provadí a ještě se tváří že je přítel s Israele. Nechápu občanům Roztok, že se chovají tak jak se chovají na Israelském majetku si hoji Roztoky svůj falešný kapital. Hanba!!!
PS
Ony se ty domky po Israeli hodili nejen Roztoky nejdřív NSDAP 1938 pak Benešovým dekretům 1948 dnes nové demokracii 1988+09 =1992 Klause a komunistická privatizace!
Fanuel
Odpovědět
Fanuel
Odpovědět
Fanuel
Odpovědět
 
