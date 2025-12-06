V Roztokách u Prahy postupně vznikne v Tichém údolí nový park
6.12.2025 00:59 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | stafichukanatoly / pixabay.com
V parku bude část věnovaná teenagerům i zóna pro malé děti s pískovištěm a herními prvky, dále vznikne zázemí, přístřešek, místo pro grilování, ale nebude chybět ani lokalita pro odpočinek a klidnou relaxaci.
V Tichém údolí byla v předválečné době řada vil židovských podnikatelů, ale jen zlomek z nich stát podle radní po válce vrátil potomkům, kteří přežili.
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
FS
Frantisek Stanek6.12.2025 02:54
Tak proč ta republika dnes Česká republika 2025 to těm potomkům Israele nevrátila. Proč takovou politiku falešných úsměvů demokracie po 1988=09 provadí a ještě se tváří že je přítel s Israele. Nechápu občanům Roztok, že se chovají tak jak se chovají na Israelském majetku si hoji Roztoky svůj falešný kapital. Hanba!!!Odpovědět
Fanuel
