Bavorsko usnadnilo odstřel vlků, platí zásada jednoho roztrhaného zvířete

26.4.2023 15:26

"Podle premiéra vlci do zemědělské krajiny nepatří a stávající opatření v podobě plotů a hrazení nejsou nedostatečná, proto je třeba přistoupit k regulaci těchto šelem."



Konečně to Němcům došlo a předložili rozumné řešení.



Uvidíme , zda zdravý rozum najde cestu i do České kotliny , zasaženou epidemií vlkomilů a hromadami roztrhaného dobytka od Šumavy po Beskydy.



