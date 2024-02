Rekordní požáry v Kanadě zanechaly extrémní počet ohňů doutnajících v zemi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

I uprostřed zimy na západě Kanady přežívají desítky požárů. Pod zemí a pod sněhovou pokrývkou doutnají takzvané zombie ohně, které tvoří uhlíky po letních požárech. Po loňském rekordně ničivém létě jich v oblasti pozorují extrémní množství, na jaře přitom mohou zažehnout plnohodnotné požáry, popisuje v reportáži zpravodajská společnost BBC

Takováto ohniska mohou vzniknout, když se před příchodem zimy nepodaří zcela uhasit lesní požár. Sníh pak jeho zbytky izoluje od zimy a uhlíky doutnají v půdě bohaté na rašelinu, která je v kanadských lesích běžná.

Poté, co se loni napříč Kanadou rozhořely tisíce požárů, se hasiči mnohé vůbec nepokoušeli zastavit, neboť se snažili před plameny zejména ochránit obydlená místa. Ohně zachvátily dohromady přes 180 000 kilometrů čtverečních půdy, což je více než dvojnásobek předchozího ročního rekordu, přičemž jenom v jihovýchodní provincii Britská Kolumbie se vyskytlo přes 2200 ohnisek.

V lednu pak provincie evidovala bezprecedentních 106 zombie ohňů, píše BBC. Experti přitom uvádí, že běžně jich zde v minulých letech v zimě přežívalo pět nebo šest. Tento měsíc jich 91 stále doutnalo a vypouštělo do okolí jemný dým a kouřový zápach.

Hasička Sonja Leverkusová z městečka Fort Nelson vylíčila, že když zde v listopadu řídila auto ve vánici, sníh se jí nezdál bílý, nýbrž zbarvený do šedé a do modré kvůli kouři ve vzduchu. "Nikdy jsem nezažila sněhovou bouři, která zapáchala po kouři," řekla Leverkusová.

V sousední provincii Alberta experti na začátku února pozorovali 57 skrytých ohňů, což je skoro desetinásobek průměru z předchozích pěti let. Většina takovýchto ohnisek zpravidla do příchodu jara sama vyhasne, pokud se tak ale do března nestane, mohou se opět změnit ve skutečné požáry, když se k nim znovu dostane kyslík, píše BBC.

"Tohle pokračující doutnání během zimy je podle mě hodně alarmující," řekla bioložka Jennifer Baltzerová z vysoké školy Wilfirid Laurier University v provincii Ontario.

Experti vývoj spojují i se suchem, které jihozápad Kanady trápí poslední dva roky a které pokračuje i po příchodu zimy. K tomu se přidává meteorologický jev El Niňo, který zvyšuje pravděpodobnost teplého a suchého počasí v nadcházejících měsících. Odborník na lesnictví Mike Flannigan z Thompson Rivers University ve městě Kelowna proto soudí, že "je vše připravené pro velmi aktivní jaro".

