Belgický farmář bezděčně posunul hranici své země s Francií

Zemědělec nedaleko belgické obce Erquelinnes posunul o 2,29 metru hraniční kámen dále na francouzské území. Zřejmě stál v cestě jeho traktoru. Ilustrační foto

Belgický farmář způsobil rozruch, když bezděčně změnil hranici své země s Francií. Zemědělec nedaleko belgické obce Erquelinnes posunul o 2,29 metru hraniční kámen dále na francouzské území. Zřejmě stál v cestě jeho traktoru. Nově vytyčené hranice si všiml místní amatérský historik při procházce lesem. Incident místo mezinárodního pozdvižení vyvolal spíše úsměvy na obou stranách hranice, uvedl server BBC.

"Učinil Belgii větší a Francii menší, to není dobrý nápad," komentoval posun hraničního kamene David Lavaux, starosta belgické obce Erquelinnes v rozhovoru poskytnutém francouzské televizi TF1. "Já jsem byl šťastný, mé město se zvětšilo. Ale starostka Bousignies-sur-Roc nesouhlasila," dodal s odkazem na francouzskou obec ležící za hranicí. "Myslím, že se zvládneme vyhnout nové válce o hranice," řekla Aurélie Weloneková, starostka Bousignies-sur-Roc.

Belgické úřady se nyní chystají zkontaktovat farmáře a požádat ho, aby hraniční kámen vrátil na původní místo. Pokud by tak neučinil, mohlo by na něj být podáno trestní oznámení. Případ by navíc podle BBC mohl skončit na belgickém ministerstvu zahraničí, které by možná muselo svolat komisi věnující se otázkám hranice mezi Belgií a Francií. Něco takového se stalo naposledy v roce 1930. "Pokud (farmář) ukáže dobrou vůli, nebude mít problém. Vyřešíme to přátelsky," dodal starosta Lavaux.

Hranice dělící Belgii a Francii je dlouhá 620 kilometrů a formálně ji ustanovila smlouva z Kortrijku v roce 1820. Stalo se tak pět let po porážce císaře Napoleona u Waterloo. Samotný hraniční kámen, který farmářovi vadil, má na sobě vyryté datum 1819, kdy byla hranice prvně označena, podotkla BBC.

