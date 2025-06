Nejvíce antiekologický výrok loni pronesl předseda strany Motoristé sobě Macinka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nejvíce antiekologický výrok loni pronesl předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Myslí si to porotci ankety Zelená perla, kterou organizuje spolek Děti Země. Macinka v anketě zvítězil výrokem, že by bylo pro stranu "zajímavým projektem odideologizovat ministerstvo životního prostředí (MŽP)". Obsadil i druhé místo 30. ročníku ankety. Třetí se umístil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Výsledky ankety dnes novinářům představil Miroslav Patrik ze spolku Děti Země.Lidé poslali do ankety 35 výroků od 19 lidí, do finále postoupilo 18 výroků od 12 lidí. Z 92členné komise hlasovalo 80 lidí, mezi nimiž jsou ekologové, vědci či publicisté. Macinku vybrali na první místo za odpověď na otázku serveru iDnes.cz , jaké ministerstvo by předsedu strany Motoristé sobě zajímalo nejvíce. "Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic," řekl předseda strany.

Podle ekologa a člena komise Mojmíra Vlašína je výrok problematický nejen s ohledem na agresivní tón, tedy že poteče zelená krev, ale také kvůli mylné představě o fungování MŽP. "Nepracují tam žádní zelení aktivisté nebo členové strany Zelení. Jsou tam v ideálním případě odborníci a představa vítěze, že se tam shromažďují ekologičtí aktivisté, je naivní a trapná. MŽP je naopak v několika směrech vnímáno v negativním slova smyslu," řekl.

Vítězný výrok získal 160 bodů. Na druhém místě se pak se 147 hlasy umístil rovněž Macinka, když pro iDnes.cz pronesl, že "představa, že je možné klima na Zemi ovlivňovat nebo stabilizovat, je naivní, falešná a nevědecká."

Babiš se umístil třetí odpovědí na otázku, jaké změny v Zelené dohodě budou v Evropském parlamentu prosazovat zástupci ANO. "Nemůžeme jen jít na ruku pošahaným klimatickým aktivistům, kteří by nás všechny nejraději nahnali do jeskyní, zakázali nám jezdit autem, létat na dovolenou, topit dřevem a diktovali nám, co máme jíst," pronesl tehdy.

Největší šanci získat antiekologickou cenu měl stejně jako loni starosta Hluboké nad Vltavou a senátor za ODS Tomáš Jirsa, porotci posuzovali tři jeho výroky. Jirsa skončil na čtvrtém místě. Za ním se umístil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) v souvislosti s komentářem k mobilitě havranů. Podle Patrika se jako regionální politik dostal velmi vysoko, několikrát jej členové komise vybrali i na první místo.

Spolek dříve organizoval i oceňování antiekologických činů Ropák roku. V pořadí 30. ročník v roce 2022 byl ale poslední, podle pořadatelů anketa splnila svůj porevoluční účel. Anketa Zelená perla letos také slaví 30. ročník. Podle Patrika budou o její budoucnosto mluvit. Ve hře je například změna formátu, shromažďovat by se daly i výroky ze sociálních sítí. Patrik pracuje také s variantou, že by každý měsíc vyhlašovali tři nejvíce antiekologické výroky. Možný je však i konec ankety.

