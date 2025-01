Nová šance pro lokální projekty: Program Správný start rozdělí 3 150 000 korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

Poprvé mohou zákazníci po celé ČR vybírat vítěze grantového programu Správný start. Tesco se v něm specializuje na lokální charitativní projekty zaměřené na podporu dětí a mladých. Tesco pak 70 vítězům rozdělí 3 150 000 korun. Odborným garantem je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

„Grantový program Správný start podporuje projekty, které mají skutečný dopad na životy dětí a mladých lidí. Zaměřuje se na ty, kteří kvůli fyzickému, sociálnímu nebo jinému znevýhodnění potřebují pomoc při startu do života dospělých. O tom, na jaké projekty přispějeme, rozhodují zákazníci ve všech našich prodejnách. Investice do mladé generace je investicí do naší budoucnosti a spolupráce s lokálními komunitami je pro dosažení tohoto cíle klíčová,“ uvádí Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka společnosti Tesco ČR.

Od 20. ledna do 16. února mohou zákazníci hlasovat o projektech v prvním kole programu pomocí speciálních žetonů, které obdrží za každý nákup. V každé prodejně soutěží tři projekty z daného regionu, vybrané odborníky z NROS. Informace o jednotlivých projektech jsou dostupné přímo u hlasovacích zařízení v prodejnách i na webových stránkách programu.

„Jsme rádi, že se potvrdil náš předpoklad a nové zacílení grantového programu se ukazuje jako správné, reagující na aktuální potřeby neziskového sektoru. I v tomto kole se přihlásily velmi zajímavé projekty, které posilují udržitelnost místních komunit a rozvíjejí potenciál lokalit. Je skvělé, že náš partner Tesco umožňuje lidem zvolit si typ tohoto rozvoje hlasováním na prodejnách. Protože právě oni nejlépe ví, co je v daném místě nejpotřebnější,“ doplňuje Tereza Venclová, manažerka grantového programu v NROS.

Výsledky hlasování budou zveřejněny od 3. března. Vítězné organizace pak obdrží 45 000 korun na realizaci svých projektů. Další kolo programu Správný start začíná již v průběhu jara, kdy budou mít organizace možnost přihlašovat nové projekty.

