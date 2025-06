Ivan Brezina: Návštěvou trampských kempů na Kokořínsku pomůžete přírodě hned třikrát

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Kemp Pod Pustou věží u Bukovce (GPS 50.5075233, 14.5038119). Papírové krabice o bot, alobal, zbytky svíček… A nedojedená zplesnivělá hořčice, ikonická proprieta kokořínského trampingu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Kadibudka s platovým prkénkem na místě dnes už nrexistujícího srubu Bombastik ve Valečském dole (zbourán na podzim 2023, GPS 50.434355, 14.625855).

Letos v květnu jsem převzal osobní záštitu nad veřejně prospěšným nekomerčním projektem mapy a mobilní aplikace Trampské kempy CZ . Vymysleli ho, naprogramovali a v únoru 2022 spustili lidé skrytí za trampskými přezdívkami Ešus, Jim a Frenky Dlouhán. Přejí si zůstat v anonymitě, protože se obávají osobních útoků – na rozdíl ode mne coby dlouholetého investigativního novináře zvyklého jít se svou kůží veřejně na trh.Hlavním smyslem projektu je občanská kontrola dodržování zákona na ochranu přírody v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj plus kontrola kvality práce zodpovědných úředníků, především vedení Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Mapa a aplikace umožňuje každému zajít se na vlastní oči přesvědčit o rozsahu selhání bývalého ředitele CHKO Ladislava Pořízka, která dopustil zamoření chráněné přírody více než 118 ilegálními tábořišti.

Projekt slouží i k mapování a dokumentaci protiprávních aktivit poškozujících přírodu a jejich zveřejňování s cílem dosáhnout jejich likvidace. Je to podobné jako třeba v případě mapování černých skládek v rámci kampaně Ukliďme Česko. Jeho smyslem jistě není podporovat vyhazování odpadu do přírody, ale přesně naopak zamezit porušování zákona. Jak mi letos v lednu napsala mluvčí AOPK Karolína Šůlová, většinu ilegálních tábořišť v CHKO Kokořínsko je možno považovat za černé skládky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Kemp U Vodoucha (GPS 50.457602, 14.604720) v Boudecké rokli. Trampský milovník přírody vyryl do skály letopočet.

Jinými slovy se tedy naše mapa a mobilní aplikace Trampské kempy CZ posílí na snaze veřejnosti o úklid české přírody. Nepořádek z lesa může odstranit každý aktivní občan, aniž by k tomu potřeboval souhlas vlastníka pozemku nebo úřadů. Když uvidím odhozenou plechovku, pneumatiku nebo třeba obal od tatranky, odnesu ho do koše nebo na skládku. Stejně naložím i s ilegálním tábořištěm, které je na Kokořínsku typicky tvořeno změtí rozpadajících se igelitů, prázdných PET lahví, kelímků se zbytky plesnivých hořčic a dalších nezbytností „trampských milovníků přírody a vyznavačů woodcraftu“.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Palisády kempu Kapka u Bukovce (GPS 50.5070893, 14.5000341) milovníci woodcraftu zpevnili nopovou fólií z černého plastu a ocelovými plotovými sloupky. Předtím odtěžili více než metr sedimentů včetně potenciálních archeologických nálezů a pylových vrstev.

Viz dokumentární fotografie u tohoto textu. Některé pocházejí z ilegálních tábořišť, která už dnes neexistují. Zlikvidována byla díky osobnímu nasazení aktivní občanské společností. Tedy lidí, kteří se na zamoření přírody svinčíkem už nemohli dívat. Bylo třeba jednat, protože trampové si sami mezi sebou pořádek zajistit nedokážou.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina V trampské výbavě srubu Kodiak (GPS 50.5799300, 14.4619617) u Martinské stěny nechybí několik druhů plesnivých hořčic, shnilá paštika a plastové obaly.

Ale zpět k mapě a mobilní aplikaci Trampské kempy CZ. Cíle našeho nekomerčního projektu jsou shodné i se zadáním ministra životního prostředí Petra Hladíka, respektive s posláním jím zřízené „odborné skupiny pro řešení problematiky trampingu a souvisejících aktivit v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“. Ta má letos koncem května „uvést situaci do souladu s platnou legislativou“ (zákony 114/1992 a 289/1995). Tedy navrhnout většinu černých tábořišť k likvidaci a některé možná zlegalizovat pro rekreaci široké veřejnosti.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Na dnes už neexistujícím kempu U Tlusťocha (GPS 50.434355, 14.625855) u Osinalického sedla bývala k vidění plastová přepravka s rozervanými igelity. Přátelé Zeleného údolí ji u skály zaházeli listím.

Naše aplikace a mapa má ale ještě další důležitý význam v ochraně přírody. Jak loni v dubnu ministr Hladík zdůraznil, některá místa v České republice jsou ohrožena takzvaným overturismem. Jednoduše řečeno je tam přílišný a škodlivý přetlak výletníků, turistů, rekreantů a dalších zájemců o přírodu a památky. Příkladem je třeba Sněžka, Adršpach, Český Krumlov, prameny Vltavy nebo Jizerka.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Bezejmenný kemp v Kokořínském dole na GPS 50.4487816, 14.5830568. Rozervaný igelit, rozházené plastové lahve, skalní dutina zaneřáděná starým nádobím.

Ministerstvo životního prostředí proto loni spustilo mobilní aplikaci EPU, která má nejvytíženějším místům ulevit tím, že nabídne méně známé cíle, které by jinak turisté mohli minout bez povšimnutí. „Věřím, že EPU přispěje k ochraně mimořádných přírodních lokalit a zároveň podpoří turisty k výletům do méně navštěvovaných, přitom stejně zajímavých míst,“ shrnul ministr Hladík.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Na kemp Pod Pustou věží u Bukovce (GPS 50.5075233, 14.5038119) woodcraftoví hoři přivrtali poličku do skály na hmoždinku.

Co jiného je i nekomerční aplikace Trampske kempy CZ? Jeden z jejích dvou cílů je identický s posláním aplikace EPU. Ilegální tábořiště v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj jsou totiž umístěna v lokalitách, kam turisté, výletníci a rekreanti dosud nemířili. Ta místa jsou volně přístupná, vstup není nijak omezen. Jde tedy o nové a dosud opomíjené cíle, které by mohly významně ulevit overturismu jinde. Samozřejmě za předpokladu, že se tam všichni návštěvníci bez rozdílu budou chovat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Tedy podle podle hesla trvale udržitelné turistiky: „Zanechej jen stopy, odnes si jen zážitky, fotografie a své odpadky.“ Případní neukáznění návštěvníci mohou být korigování pravidelnými kontrolami stráže přírody.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Na srubu Keyway (GPS 50.59457, 14.44532) v přírodní památce Stříbrný vrch nechybí prací prášek Ariel. Že by k vyprání černého svědomí trampa, který si svoje odpadky nedokáže odnést do popelnice?

Před začátkem letní turistické sezóny jsem se teď obrátil na ministerstvo životního prostředí a Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR s návrhem na spolupráci mobilních aplikací EPU a Trampské kempy CZ. Šlo by například o křížovou propagaci našich aplikací na sociálních sítích, představení aplikace Trampské kempy CZ na tiskových konferencích MŽP a AOPK nebo o odkazy na aplikaci Trampské kempy na webech www.mzp.gov.cz a https://aopk.gov.cz.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Vyznavači filozofie indiánů z kempu U Tlusťocha (GPS 50.434355, 14.625855, zbourán na podzim 2023) místo maskovacích celt používali zřejmě obsah kontejneru na plastový odpad.

Všechno to do sebe zkrátka logicky zapadá. Výletem na trampské kempy na Kokořínsku pomůžete chráněné přírodě hned třikrát. Zaprvé odlehčíte krajině přetížené jinde a přispějete tak ke zmírňování dopadů overturismu. Zadruhé odnesete do kontejneru část trampského bordelu, svinčíku a bince. A zatřetí pak doma můžete sednout k počítači a napsat e–mail řediteli AOPK Františku Pelcovi: „Pane Pelci, jsem aktivní občan, z jehož daní jste placen. Žádám Vás, abyste konečně začal jednat a řešit problém zamoření CHKO ilegálními tábořišti, který vznikl i vaší dlouholetou nečinností.“

Ano, tak jednoduché to je. Zavažte pohorky, na záda hoďte batoh a vyražte. A nezapomeňte doma pytle na odpad!

reklama