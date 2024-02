Ivan Brezina: V Roverkách a na Korkasu neprobíhá trampská válka, ale úklid nelegálního odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ivan Brezina Natáčení pořadu Nedej se na kempu ARTG.

Do diskuse o overtrampismu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se na Ekolistu zapojil Tomáš Zděblo . V tom zásadním má pravdu – autentický vztah ke krajině je klíčový a pro jeho nalezení je zásadní v přírodě co nejvíc pobývat, putovat, přespávat pod širákem atd. Jen tak se totiž člověk naučí krajině a přírodě aspoň trochu rozumět, aniž by musel vystudovat ekologii nebo krajinnou architekturu.Osobně trampuju, vandruju, čundruju či trekuju (názvy nejsou podstatné) odmalička, v zimě, v létě, už skoro půl století. Své dvě děti jsem přitom vedl k základní zásadě – nezanechávat stopy. Poutník se totiž od turisty liší pokorou a citlivostí přístupu. Vše, co si v batohu na zádech přinesl, si v něm i odnese. Když si ráno sbalí věci a odejde, nikdo nepozná, že někde trávil noc. Poutník nic nemění, nic nevylepšuje, nic nebuduje.

Trampská tradice: uzení netopýrů

Soví hrad.

Jenže o tom ilegální rekreační objekty a tábořiště v Roverkách a na Korkasu v rozporu s názorem Tomáše Zděbla právě NEJSOU. Hranice „měkkého a lokalizovaného vztahu ke krajině“ jimi byla mnohonásobně překročena. Je to nežádoucí antropogenní prvek, vizuální polutant, znásilnění jednoho z posledních zbytků relativně nedotčené přírody lidskými výtvory. Budovatelé těch více než 120 kempů nejsou citliví poutníci, kterým by stačila celta a spacák. Bez desítek nejrůznějších ulehčovátek, vylepšovátek, zútulňovátek a dalších civilizačních serepetiček by na vandru nepřežili. V přírodě se neobejdou bez luxusu laviček, poliček, grilovacích roštů, zástěn, pryčen, kadibudek… „Proboha proč?!“ říkám si často nevěřícně.

Ale hlavně trampové přírodě nerozumějí a netuší, co a z jakého důvodu se v ní chrání. Jasně to prokázala nedávná diskuse o táboření a rozdělávání ohňů pod převisy a v jeskyních v zimě, která proběhla na mém facebookovém ekoblogu Černé skály v CHKO nechceme. Odborník na netopýry a vrápence z Přírodovědecké fakulty UK Radek Lučan doložil, jak velmi trampování v zimě škodí hibernujícím letounům. Každé vyrušení pro ně může být smrtelné a navíc je místa očouzená ohněm odpuzují. Tam, kde se trampovat přestalo, podle Lučanových dat výskyt netopýrů a vrápenců mnohonásobně narostl.

Kemp Kyseliňák.

Takřka nikdo z diskutujících trampů to netušil. Těm lidem nelze neznalost vyčítat, jde o ekologické laiky. Jenže právě proto je zcela iluzorní názor Tomáše Zděbla, že lze „nastavit mantinely jejich činnosti tak, aby nebyly destruktivní“. Trampové jsou totiž z principu neorganizovaní. Jimmovi možná vysvětlíte, proč nemá pod převisem zapalovat vatru, a zvlášť v zimě. Jenže za týden na místo přijde Joe, a po něm Tom, a Jerry… Nekonečný zástup laiků bez znalosti naprostých základů ochrany přírody, vedených sobeckou snahou užívat si, protože „je přece svoboda a nikdo mne v lese nebude omezovat, jinak by byl teror jak za komunistů.“

Srub Pařezák stojí přímo v hnízdišti kriticky ohroženého sokola stěhovavého.

Většina trampů má navíc bohužel neodolatelné puzení zanechat v přírodě stopu vybudováním nového srubu či kempu. V jedné jediné CHKO je dnes takových lidských výtvorů více než 120, a to počítám jen ty dosud dohledané. Prostě malér. Právě proto máme zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, právě proto je třeba ho důsledně vymáhat a přestupce pokutovat. Tomášem Zděblem požadované „nastavením mantinelů“ bude tedy jednoduše naplněno stráží ochrany přírody – což je jedna z věcí, které jsem u AOPK ČR prosadil a která teď na jaře v Roverkách snad už konečně začne fungovat.

Ale ještě jednou: pouhé přespání v CHKO porušením žádného zákazu není. Sám to dělám mnohokrát do roka, což také vysvětluje mou motivaci se ve věci angažovat. Umanutí stavitelé nejrůznějších trampských souboudí a vylepšovatelé přírody mi prostě kazí zážitek z vandru přírodou nezaneřáděnou lidskými výtvory.

Agresivní teritoriální chování

Kemp Galathea.

Opravil bych i tvrzení z titulku Zděblova článku, že v Roverkách „probíhá válka“. Vedení AOPK ČR stanovilo harmonogram likvidace všech 120 ilegálních srubů a tábořišť, který posvětil ministr životního prostředí Petr Hladík. Osobně mi řekl, že dodržení harmonogramu ohlídá. Takže žádná válka, ale jen úklid nelegálního odpadu. Ano, na sociálních sítích se o tom vedou vzrušené spory, ale to není žádná trampská válka, jen bzučení podrážděných vos, které nic nezmění. O všem už bylo dávno rozhodnuto na úřadech a věc je nezvratná. Jako novinář jen ohlídám, aby byl harmonogram úklidu dodržen.

V komentářích pod textem Tomáše Zděbla se objevil názor Otakara Šídy, že bez kompromisu s trampskou veřejností se ničeho dosáhnout nedá. „Jestli ono není náhodou lepší tuhle část veřejnosti, kterou prostě pod kontrolu nikdy nedostanete, spíše dostat na svoji stranu a rozumným způsobem se s ní dohodnout,“ ptá se řečnicky pan Šída.

Vnitřek skalní dutiny U Boba okupované trampy: kamna a okno se záclonkami.

„Dohodnout na čem?“ odpovím protiotázkou. „Na tom, že zákon 114/1992 zakazující v CHKO stavění kempů, táboření a pálení ohňů v Roverkách a na Korkasu neplatí? Pak tedy tu CHKO zrušme, respektive jí udělme statut jednoho velkého veřejného tábořiště.“ Ovšem samozřejmě pro kempování všech – nejen party vyvolených, která má nadstandardní vztahy se správou CHKO a tedy generální pardon. Veřejně vyhlasme, že v Roverkách a na Korkasu kromě trampů smějí tábořit i turisté, cyklisté, rodinky s dětmi, houbaři, bushcrafťáci, milenci… prostě kdokoli tam zavítá.

Jenže na tomhle se trampové dohodnout nechtějí. „Jsou to naše trampská místa, my jsme si je vybudovali a nikdo nepovolaný na ně nesmí,“ píšou v komentářích. „Lokality kempů musejí zůstat tajné.“ Jinými slovy: jedna malá skupina si chce pro své hobby usurpovat a privatizovat veřejný prostor. Ta skupina je extrémně agresivní a útočná, což jsem si jako novinář ověřil na vlastní kůži. Vulgární urážky nejen mne, ale i členů mé rodiny, vyhrůžky zmlácením a smrtí, útoky na můj majetek, kyberšikana, záplava udání na úřadech… Od vlastníků pozemků v CHKO mám doloženo, že trampové vyhrožují i jejich lesníkům. Diskutovat s agresivními vandaly používajícími metody sicilských mafiánů postrádá smysl.

„Jakýpak kompromis a s kým?“ ptám se dále. Ilegální trampští stavitelé a táborníci jsou přestupci zákona 114/1992 na ochranu přírody a krajiny, lesního 289/1995 a dalších předpisů. Požadují, aby jim to bylo „v rozumné míře“ tolerováno. Proč ale podle stejné logiky „v rozumné míře“ netolerovat třeba kapsáře, pedofily nebo distributory drog? Záměrně volím absurdní příklady, ovšem absurdní je už představa „rozumné míry“ tolerance porušování zákona.

Úředníci nemohou zákon ohýbat, jak se komu hodí, ale musejí ho dodržovat a vymáhat. Pokud snad nějaký zaměstnanec správy CHKO trampům táboření dovolil, dopustil se zneužití pravomoci úřední osoby. Jako novinář to teď prověřuju. Těch více než 120 nelegálních srubů a tábořišť je totiž důkazem naprostého selhání státní správy na poli ochrany přírody. Je třeba zjistit, kdo je za to osobně zodpovědný.

Otevírači Overtonova okna

Důsledkem „rozumné míry tolerance“ porušování zákona v CHKO Kokořínsko by navíc nutně byla jen další eroze právního vědomí spojená s dalšími škodami na přírodě. „V Roverkách se tábořit smí, tak proč bych si nepostavil kempík s ohništěm třeba v Českém ráji, na Šumavě, v Krkonoších nebo České Švýcarsku?“ říkali by si další a další.

Případná „rozumná míra tolerance“ by tedy byla učebnicovým příkladem otevření tzv. Overtonova okna. V politické filozofii se tak označuje posouvání hranic přijatelnosti určitých myšlenek od nemyslitelných přes radikální až k široce akceptovaným. Ve skutečnosti ovšem potřebujeme Overtonovo okno naopak zavřít. Tedy obnovit u českých občanů vědomí, že určité věci se v přírodě prostě nedělají ani ne tak proto, že je formálně zakazuje zákon, ale protože je to odsouzeníhodné a neakceptovatelné. Zaneřádit CHKO více než 120 sruby a kempy je prostě špatně, tečka.

Plastová plachta z OBI na kempu U Vodoucha.

„Daleko rozumnější než pouhé restrikce by zde připadalo vtáhnout trampy do hry,“ píše Tomáš Zděblo. V tom ovšem objevuje Ameriku. V létě 2008 to zkusila správa CHKO, když uzavřela zákulisní dohodu s tzv. Roverskými patrioty – zástupci trampských skupin v oblasti. Jedním z bodů dohody tehdy bylo, že další tábořiště se už stavět nebudou. Jen o pár měsíců později zbudoval jeden z klíčových členů Roverských patriotů s přezdívkou Wolf v přírodní rezervaci Kostelecké bory tábořiště Mamuťák (GPS 50.5711039, 14.4607606), což mám doloženo datovanými fotografiemi. Později vznikly třeba kempy Tarzan, Amálka, Tribuna, Plantážník, Blizzard, Strážce lesa, Vajíčko, Martyho kemp, Kohout…

Výsledkem „vtažení trampů do hry“ před patnácti lety tedy bylo, že dohodnutá pravidla obratem porušili a benevolenci úředníků zneužili k dalšímu zamořování přírody svými stavbami a kempy. Není to překvapivé už proto, že jde o neorganizovanou skupinu se zcela náhodnými členy, z principu postavenou na anarchistickém nerespektování pravidel. Tohle trampové v diskusích často sami zdůrazňují. „Zákon na ochranu příroda ani lesní zákon nás nezajímá, protože my máme své trampské zákony,“ píše třeba v diskusích jakýsi Pavel Hartmann.

Kemp Brloh.

Takže si to shrňme: žádné dohody, žádné kompromisy, žádná „rozumná míra tolerance porušování zákona“. Nelegální odpad v podobě více než 120 srubů a tábořišť bude prostě uklizen a polemiky na tom nic nezmění. Proběhne standardní úřední postup, který byl úspěšně aplikován v řadě jiných chráněných územích, třeba v CHKO Český ráj nebo v NP Českosaské Švýcarsko.

K jak bludným koncům situace v Roverkách a na Korkasu dospěla a kolik tam toho odpadu je se každý může přesvědčit na vlastní oči. Stačí otevřít mapu a stáhnout si mobilní apku na www.trampskekempy.com, ve které jsou GPS skoro všech ilegálních objektů a tábořišť. Zavažte si boty, hoďte na záda batůžek a udělejte si názor sami. Ale pospěšte si, dlouho to tam už nebude.

