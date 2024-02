Mezioborová skupina vědců: Vyjádření k trampingu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Pokorný Protierozní bariéry, ohniště a jednoduchá sezení pomáhají uchovat archeologické dědictví v převisech

Odborné stanovisko reaguje na nedávné oživení mediální diskuse o trampingu v české krajině. Tramping je součást našeho kulturního dědictví a umožňuje osobní kontakt s přírodou, který je klíčový pro utváření a kultivaci vztahu vůči přírodě a krajině. Stanovisko propojuje různé obory s cílem přinést informovaný pohled na vztah mezi trampskými aktivitami a zájmy ochrany přírody a krajiny.Naše odborné stanovisko vzniká jako reakce na diskusi o vlivu trampingu na českou krajinu. Cílem je přinést informovaný pohled, na němž se shodli vědci a vědkyně z řady oblastí. Stanovisko rovněž reaguje na plánované nebo již proběhlé odstraňování tradičních trampských míst, k němuž je státní ochrana přírody tlačená úzkou skupinou osob. Přinejmenším v některých případech tato opatření mohou být nejen zbytečná, ale dokonce kontraproduktivní z hlediska dosahování udržitelného soužití člověka s přírodou. Naše společné stanovisko se opírá o multidisciplinární pohled, spojující obory jako ekologie, botanika, zoologie, environmentální pedagogika, archeologie, geologie, etnologie, krajinná studia a ochrana přírody.

Ochrana archeologických lokalit versus likvidace trampských tábořišť: Dvousečná zbraň v péči o kulturní dědictví

Jedním z argumentů pro aktuální snahu o likvidaci trampských míst je proklamovaná ochrana archeologického dědictví. Plošná likvidace tábořišť, což je v současnosti vynucované řešení, ovšem ve skutečnosti archeologické památky ohrožuje. Stojí za zmínku, že větší škody než trampové v minulosti způsobili amatérští badatelé/výzkumníci.

Ochrana archeologických lokalit na trampských místech je důležitá, ale likvidace tábořišť může mít nežádoucí důsledky. Mezi ně patří škody vzniklé při bourání i možný vznik divokých a nekontrolovaných tábořišť s novými zahloubenými či zakopanými ohništi.

Četné environmentálně-archeologické výzkumy prováděné v posledních dekádách, konkrétně v severočeských pískovcových oblastech, jednoznačně prokázaly, že lidé zásadním způsobem řídili vývoj místních (lesních) ekosystémů už od okamžiku jejich ustavení na konci doby ledové. V téměř každém převisu najdeme doklady jeho opakovaného využívání coby trvalého, nebo přinejmenším přechodného úkrytu. Přitom je třeba zdůraznit, že přirozenými centry těchto sídlišť vždy byla ohniště. Z jejich vysokého počtu i trvalé přítomnosti je také jasné, že nepochybně vyžadovala bohatý přísun palivového dřeva. Takový stav trvá pod převisy posledních zhruba 10 000 let.

Vývoj veškeré naší přírody je s působením člověka těsně a mnohovrstevně provázán. Bez tohoto působení by příroda byla mnohem jednotvárnější a chudší. Jak postupně upouštíme od tradičního hospodaření, mnoho ekosystémů se mění. V místech, kde se nevyplatí hospodařit, mizí cenné louky a pastviny. Něco podobného, byť na první pohled méně zřetelného, se ale děje i v lesích mnoha typů. Současné trampské a podobné aktivity tak v malém nahrazují odvěké každodenní využívání lesů pro lesní pastvu, sběr klestu, hrabání listí a jehličí jako steliva a podobně.

Trampování v Česku: Neformální cesta k přírodě s hlubokými kořeny

Tramping existuje již více než sto let a má mnoho podob, je však neoddělitelně spojen s pobýváním v přírodě. Neoficiální a neformální povaha této subkultury často bránila trampům dosáhnout stejné míry přijetí, jakého se dočkala třeba organizovaná turistika nebo skauting. Přesto tramping tvoří významnou část českého kulturního dědictví. Dnes už sice nemá dřívější masovou povahu, v mnoha oblastech je ale přítomný po vyšší desítky let, často déle než institucionalizovaná ochrana přírody. Tradiční trampská místa, která jsou zpravidla volně přístupná všem a známá především mezi pravidelnými návštěvníky, je třeba chápat jako součást krajiny. Jsou zapojená jak do okolního prostředí, tak i do života místních komunit. Jsou živým svědectvím o osudech mnoha generací lidí, kteří si k místům vytvořili niterný vztah.



Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Pokorný Trampská estetika je součástí našeho kulturního dědictví.

Oblíbenou destinací trampů historicky byla a jsou skalní města. Jejich převisy poskytovaly kromě romantických scenérií taktéž útočiště před deštěm a větrem. Zde po generace vznikala místa tradičních ohnišť a improvizovaných nocovišť, později pak i propracovanější sezení kolem ohňů, lavičky, platformy na spaní, útulny a chatky. Právě odstraňování těchto tradičních i nových trampských míst, jakož i novějších ilegálně budovaných chatek, vedlo k vyhrocení diskuse kolem trampské přítomnosti v krajině.

Ohně pod převisy hoří tisíce let

Zvláště diskutovaným tématem je riziko narušení pískovcových převisů způsobené zakládáním ohňů. Otevřený oheň má teplotu kolem 500 °C, při které může dojít ke změnám barvy pískovce. Avšak na trampských tábořištích je ohniště obvykle umístěno dostatečně daleko od stěny převisu, což rizika minimalizuje. Změny v pískovci tak můžeme pod převisy pozorovat jen zřídka. Větší problém představují teploty nad 500 °C, kdy může dojít k odtrhávání povrchových šupin pískovce. Takové situace jsou na trampských tábořištích vzácné, ale mohou nastat při intenzivních požárech. Opakovaná likvidace dlouhodobých ohnišť má jediný efekt: ohniště jsou opakovaně znovu zakládána, avšak z důvodu neznalosti i na problémových místech u skalních stěn. Naproti tomu tradiční trampská ohniště založená se znalostí přírodních procesů a prověřená desítkami let praxe se ukazují z hlediska požární prevence jako nejbezpečnější.

Saze přichycené na povrchu pískovce nad ohništěm nevytvářejí souvislou vrstvu, která by narušovala odpařování pórových vod a tvorbu pískovcového reliéfu. Experimentální práce potvrzují, že souvislá vrstva sazí by mohla inhibovat odpařování vody a vést ke vzniku solí pod touto vrstvou, ale na trampských tábořištích takové jevy nepozorujeme.

Oheň je ve volné přírodě běžným jevem, což platí zejména v suchých pískovcových oblastech. V NP České Švýcarsko bylo v letech 1982–2014 zaznamenáno 86 požárů, zasahujících 0,5 % rozlohy parku. Nedávný požár v roce 2022 zasáhl 13 % jeho rozlohy. Požáry historicky měly vliv na lesní ekosystémy, ale nevedly k trvalým změnám nebo bezlesí. Lesní vegetace se umí následkům požárů přizpůsobit, a v některých případech z nich dokonce profitovat. Celkově je nutné chápat oheň v přírodě jako součást ekosystémů, která nemusí vždy představovat hrozbu pro pískovcové převisy či okolní krajinu.

Cesta k citlivosti vůči přírodnímu a kulturnímu dědictví

Závěrečné stanovisko a doporučení:

Z hlediska lidského vztahu k přírodě je velmi důležitý bezprostřední kontakt s ní. Pobyt a nocování ve volné, nezastavěné krajině přináší možnost prožívat přírodní děje i estetiku místa a být na nich osobně účasten. Tento zážitek je klíčový pro vývoj citlivosti jedince k přírodním i kulturním výtvorům. Součástí pojmu krajina je nejen fyzické prostředí, ale vždy i to, s čím si ji spojujeme a co pro nás znamená. Krajina má svou paměť, propisuje se do ní uplynulý čas i společenské vztahy. Krajina formuje naši identitu a odráží různé mocenské vztahy, které se do ní zaznamenávají, není statická, stále se vyvíjí a proměňuje. Tyto aspekty je nutno mít na zřeteli při ochraně nejen přírody, ale i krajiny.

Přístup k lokalitám spojených s trampingem by měl být individuální s respektem k jejich začlenění do krajiny a ke skutečnosti, že tramping je součást našeho kulturního dědictví.

Účinky ohně založeného na písčitém podloží v bezpečné vzdálenosti od skalních stěn jsou pro živou i neživou přírodu zanedbatelné.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Pohunek Skromná estetika trampských kempů.

Důležité je rozlišovat mezi novodobou rekreací a místy spojenými s trampskou tradicí, jejichž vznik často předcházel institucionalizované ochraně přírody. V tomto kontextu podporujeme odstraňování nově vzniklých nelegálních staveb a chat, které nemají charakter volně přístupných tábořišť, a naopak představují formu privatizace volné krajiny.

Drobné artefakty, jako dřevěné lavičky a ohraničení ohnišť, nepředstavují v české krajině problém, pokud v daném místě přímo neohrožují zvláště chráněné druhy nebo nepoškozují konkrétní předmět ochrany příslušných chráněných území. Jejich odstraňování by bylo nevhodné, potenciálně škodlivé nebo minimálně zbytečné. Navrhujeme podporu těchto drobných artefaktů jako součásti kulturní identity trampských míst.

Tradiční tábořiště vznikla na místech, která jsou z hlediska polohy a estetiky dlouhodobě osvědčená. Jejich likvidací by byla narušena kontinuita soužití s krajinou. Citlivost a osobní zainteresovanost vůči přírodě a krajině je klíčová, aby budoucí generace měly motivaci k jejich ochraně. Celkově doporučujeme přístup, který respektuje přírodní i kulturní hodnoty, chrání přírodu včetně člověka jako její integrální součásti a podporuje udržitelné užívání těchto lokalit v souladu s principy ochrany přírodního a kulturního dědictví.

