Tomáš Zděblo: Čemu prospěje „Válka o Roverky“?

Slovan 30.1.2024 07:37

Může mi autor vysvětlit, co je na tom všem “měkký a lokalizovaný vztah”? Já v tom totiž vidím úplný opak. Ta oblast je těmi místy doslova zamořená a navíc o nich nevědí pouze místní, ale jejich polohu si může zjistit každý. Chráněná území tu jsou mj. i pro rekreaci a turistiku, to je jasné, ale ne proto, aby si v nich každý mohl udělat svůj osobní kemp. Já si trampi představoval vždy jako lidi, kteří chodí do lesů a nikdo o nich neví, protože na místě přespání dají pár pivek, dobré jídlo, přespí max. pod nějakou plachtou a ráno odejdou. Samozřejmě se vším bordelem. Jestli někdo potřebuje chatu, ohniště s lavičkama (on není zákaz rozdělávání ohně v takových územích? Otázka na pana autora), pak nechť si jdou do kempu, který je k tomu speciálně určen.



Zároveň mi přijde, že pan autor nechápe jednu věc. Stát POVOLIL stavby u Lipna, stát POVOLIL stavbu nějakého golfového hřiště. Já s tím třeba taky nesouhlasím, ale to se stalo kdy? Před stavbou samotnou s tím mohl i sám autor něco dělat, mohl protestovat, mohl psát petice. Udělal autor něco z toho, když kritizuje dnes jiné za to, že upozorňují na něco nelegálního a něco, co už je viditelně přehnané? No a proti destruktivní těžbě v rezervacích nedělá nikdo nic - kromě ochranářských organizací!



Autor si ale již poněkolikáté vybere jednu stranu a do té druhé začne kopat hlava nehlava. Pane Zděblo, takže takhle má vypadat ta správná komunikace, ty kompromisy? Ehm…

